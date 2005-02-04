آلمان به رايس وعده همكاري در عراق مي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته اين روزنامه آلماني،" كاندوليزا رايس" وزير امورخارجه جديد آمريكا در آغازسفر اروپايي و آسيايي خود پس ازتوقفي كوتاه در انگليس و ديدار و گفتگو با " توني بلر " نخست وزير و " جك استراو " وزير امورخارجه اين كشور راهي برلين پايختت آلمان خواهد شد .

تاگس اشپيگل افزود:محور گفتگوهاي وزيرامورخارجه جديد آمريكا در ديدار با مقامات اروپايي پيرامون مسائلي چون وضع كنوني و آينده عراق ، بحران خاورميانه و برنامه هاي هسته اي ايران خواهد بود .

آنچه كه برلين درباره وضع عراق به آمريكايي ها مي تواند نويد دهد آموزش نظاميان عراقي به منظور بالابردن توان دفاعي آنها در راستاي تامين امنيت و مشاركت مالي در بازسازي اين كشور خواهد بود كه بطور قطع در ديدار " رايس " و " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان مطرح خواهد شد .

تاگس اشپيگل همچنين نوشت : كارشناسان و آگاهان سياسي در برلين در تلاشند تا كمكهايي را در خصوص تصويب قانون اساسي ، بهبود وضعيت داخلي و قضايي عراق را ارائه دهند .

دولت آلمان درباره وضع موجود در عراق اعلام كرد واشنگتن و برلين براي برقراري ثبات و دمكراسي در اين كشور مصر بوده و در اين مسير گامهاي لازم را بر خواهند داشت .

اين روزنامه آلماني در ادامه با اشاره به انتخاب مجدد بوش بعنوان رئيس جمهوري آمريكا نوشت : انتخاب مجدد بوش و تلاش مجدانه وي براي بهبود روابط آمريكا با كشورهاي اروپايي نشانه مثبتي براي دولت آلمان است .

آلمان و ساير دولتهاي اروپايي در آستانه سفر رئيس جمهور آمريكا به اروپا در خصوص افزايش سطح همكاريهاي خود به منظور بهبود وضعيت عراق به وي اطمينان خاطر خواهند داد .

علاوه بر برلين ، پاريس و لندن نيز بر حل بحران خاورميانه اصرار دارند .