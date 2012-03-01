ایجاد سامانه اطلاعاتی عکاسان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد طاهرپور عصر پنجشنبه در نخستین جشنواره فیلم و عکس شبره با بیان اینکه آثار ارسالی به جشنواره شامل 61 فیلم از 33 فیلسماز جوان بوده است، اظهار داشت: از سوی 120دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران 140 عکس به جشنواره شبره ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه در نخستین جشنواره فیلم و عکس اختصاص به رشته فرهنگ، هنر و گرافیک مازندران داشت، تصریح کرد: 29 فیلم از 37 فیلمساز ونیز 71 عکس از 47 دانشجوی عکاس به مسابقه راه یافتند.

طاهرپور یادآور شد: دانشجویان فرهنگ و هنر و گرافیک سراسر مازندران در این جشنواره شرکت کردند که 51 فیلم از واحد فرهنگ و هنر یک ساری، 9 فیلم از واحد فرهنگ و هنر چهار بابل و نیز یک فیلم از واحد فرهنگ و هنر نوشهر در جشنواره شرکت کردند.

این مسئول با بیان اینکه تشکیل خانه عکاسان مازندران در موفقیت هنرمندان هنرهای تجسمی نقش به سزایی دارد، بیان داشت: برخی مسائل قانونی موجب شد تا در ایجاد خانه عکاسان استان مازندران موفق نباشیم.

طاهرپور با اشاره به اینکه ایجاد سامانه اطلاعاتی عکاسان در استان مازندران تعریف شده است، افزود: جمع آوری اطلاعاتی و آماری عکاسان استان انجام شد، ولی برای اجرای کار موفق به نتیجه نرسیدیم.

دبیر نخستین جشنواره فیلم و عکس دانشجویی شبره اذعان داشت: شهرداری ها در ایجاد نگارخانه فعالیت دارند ولی در مرکز مازندران و نیز استان فاقد این مرکز هستیم.

نمایشگاه فیلم و عکس دانشجویی شبره از هشتم اسفند ماه سال جاری به مدت سه روز در سالن سلمان هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برپا است.