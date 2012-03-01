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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

طاهرپور خبر داد:

ایجاد سامانه اطلاعاتی عکاسان مازندران

ایجاد سامانه اطلاعاتی عکاسان مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر نخستین جشنواره فیلم و عکس شبره گفت: سامانه اطلاعاتی عکاسان مازندران ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد طاهرپور عصر پنجشنبه در نخستین جشنواره فیلم و عکس شبره با بیان اینکه آثار ارسالی به جشنواره شامل 61 فیلم از 33 فیلسماز جوان بوده است، اظهار داشت: از سوی 120دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران 140 عکس به جشنواره شبره ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه در نخستین جشنواره فیلم و عکس اختصاص به رشته فرهنگ، هنر و گرافیک مازندران داشت، تصریح کرد: 29 فیلم از 37 فیلمساز ونیز 71 عکس از 47 دانشجوی عکاس به مسابقه راه یافتند.
 
طاهرپور یادآور شد: دانشجویان فرهنگ و هنر و گرافیک سراسر مازندران در این جشنواره شرکت کردند که 51 فیلم از واحد فرهنگ و هنر یک ساری، 9 فیلم از واحد فرهنگ و هنر چهار بابل و نیز یک فیلم از واحد فرهنگ و هنر نوشهر در جشنواره شرکت کردند.
 
این مسئول با بیان اینکه تشکیل خانه عکاسان مازندران در موفقیت هنرمندان هنرهای تجسمی نقش به سزایی دارد، بیان داشت: برخی مسائل قانونی موجب شد تا در ایجاد خانه عکاسان استان مازندران موفق نباشیم.
 
طاهرپور با اشاره به اینکه ایجاد سامانه اطلاعاتی عکاسان در استان مازندران تعریف شده است، افزود: جمع آوری اطلاعاتی و آماری عکاسان استان انجام شد، ولی برای اجرای کار موفق به نتیجه نرسیدیم.
 
دبیر نخستین جشنواره فیلم و عکس دانشجویی شبره اذعان داشت: شهرداری ها در ایجاد نگارخانه فعالیت دارند ولی در مرکز مازندران و نیز استان فاقد این مرکز هستیم.
 
نمایشگاه فیلم و عکس دانشجویی شبره از هشتم اسفند ماه سال جاری به مدت سه روز در سالن سلمان هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برپا است.
کد مطلب 1548280

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