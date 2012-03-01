برگزاری انتخابات در 25 شعبه اخذ رای ثابت اسفراین الکترونیکی خواهد بود

مصیب عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اخذ رای به صورت الکترونیکی در 14 شهرستان کشور انجام می شود، افزود: بر این اساس 25 شعبه اخذ رای ثابت در شهرستان اسفراین انتخابات را به صورت صد در صد الکترونیکی برگزار خواهند کرد.

وی اظهارداشت: کلیه امکانات و تجهیزات برای 25 شعبه اخذ رای در اسفراین مهیا شده که 50درصد انتخابات در شعب ثابت به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: زیرساخت های ارتباطاتی از قبل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی انجام شده است.

عنابستانی افزود: آنچه باید در شهرستان اسفراین انجام می شد، هم اکنون اتفاق افتاده است و آن فرهنگ انتخابات الکترونیکی است که در شهرستان پایه گذاری و جا افتاده است.

رییس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خراسان شمالی یاد آور شد: طی این مدت بیش از 700 کاربر جوان با گذراندن دوره های آموزشی لازم، با نحوه رای گیری الکترونیکی آشنا شدند.

وی برگزاری بیش از 70 مانور انتخاباتی در 40 نقطه شهرستان اسفراین به ویژه در مدارس، دانشگاه ها و نمازجمعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: بیش از 5 هزار نفر از مردم شهرستان اسفراین با شرکت در برگزاری آزمایشی رایانه ای، با نحوه اخذ رای الکترونیکی آشناشدند.

پیش از این قراربود برگزاری انتخابات در100 درصد شعب اخذ رای ثابت حوزه انتخابیه اسفراین، به صورت الکترونیکی برگزارشود.

در شهرستان اسفراین 30 شعبه اخذ رأی شهری متشکل از 28 شعبه ثابت و 2 شعبه سیار و 75 شعبه روستایی متشکل از 21 شعبه ثابت و 54 شعبه سیار آرای مردم این شهرستان را جمع آوری می کنند.