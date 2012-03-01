صلابت حضور در پای صندوقهای رای بصیرت ملت را به اثبات می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه دبیرخانه شورای هم اندیشی استادان، تشکلهای استادی و دانشجویی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان لرستان به مناسبت انتخابات مجلس آمده است: دشمن زبون می داند که حضور مردم ایران در تمام صحنه ها و لبیک آنها به ندای رهبر معظم انقلاب همواره مشت محکمی بر دهان بدخواهان و یاوه گویان بوده است؛ بنابراین به تلاطم درآمدن سیل خروشان مردم در 12 اسفند 90 برای حضور در پای صندوق های رای، یکبار دیگر وحدت و بصیرت و صلابت حضور خروشان ملت، در دفاع از حریم ولایت را نشان خواهد داد.

این بیانیه افزوده است: تا امروز بیش از 30 انتخابات که نماد مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت توسط همه ملت است، برگزار شده؛ از همین رو همچون کانون استکبار و استبداد ستیزی، الهام بخش حرکتهای عدالت خواهانه و آزادی طلبانه کشورهای منطقه و دنیا شده است.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان لرستان در بیانیه خود عنوان کرده است: دشمنان اسلام می دانند که تمام هجمه های آنها از ترور ناجوانمردانه دانشمندان و برافروختن جنگ های روانی و رسانه ای گرفته تا تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی، دسیسه چینی برای تفرقه افکنی و هر نوع توطئه دیگر، عزم این ملت برای حمایت بیشتر از انقلاب را جذمتر خواهد کرد.