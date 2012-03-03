علیرضا ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبار ایجاد این دو کمپینگ را 5 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ایجاد این کمپینگ‌ها از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم است که باید در سال 91 عملیات احداث این دو مجموعه به پایان برسد.



وی با بیان اینکه کلنگ احداث این کمپینگ‌ها به زودی به زمین می‌خورد اظهار داشت: در این کمپینگ‌ها علاوه بر اسکان زائران، خدمات جانبی مورد نیاز زائران نیز به آنها ارائه می‌شود.



ارجمندی احداث این کمپینگ‌ها را گامی در راستای تنوع بخشی به اقامت زائران دانست و در مورد علت ایجاد این کمپینگ‌ها در جوار امامزادگان گفت: امامزادگان از ظرفیت‌ها و عوارض مثبت فرهنگی و معنوی برخوردارند و قرار گرفتن کمپینگ‌ها در جوار این امامزادگان پیامدهای خوبی در پی دارد.



وی تاکید کرد: در صدد هستیم مجموعه نیازهای زائران را شناسایی و احداث کمپینگ‌ها را بر اساس این نیازها اجرایی کنیم.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی قم این دو کمپینگ توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود.



توسعه کمپینگ‌ها



ارجمندی توسعه کمپینگ‌ها را یکی از برنامه‌های کوتاه مدت میراث فرهنگی برای جبران کمبود تخت‌های اقامتی در این استان برشمرد و تاکید کرد: ایجاد دو کمپینگ در روستای هدف گردشگری وشنوه و اردوگاه ملاصدرا کهک در دستور کار قرار گرفت که عملیات احداث کمپینگ ملاصدرا به پایان رسیده و کمپینگ روستای وشنوه نیز 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وی تعداد تخت‌های اقامتی استان قم را کمتر از 5 هزار تخت اعلام کرد و افزود: این در حالی است که با توجه به جمعیت میلیونی که به قم سفر می‌کنند نیاز این استان به تخت‌های اقامتی بیش از 50 هزار مورد است.



مدیرکل میراث فرهنگی قم با اشاره به وجود بیش از 500 خانه استیجاری غیرمجاز در اطراف حرم حضرت معصومه(س) توسعه کمپینگ‌ها را عامل مهمی برای جلوگیری از رشد خانه‌های استیجاری و هدایت زائران به سمت اقامتگاه‌ها مناسب دانست.