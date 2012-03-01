12 اسفند تجلی اراده ملی مردم در پای صندوق های رای است

محمود چمنی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یقین بدانید که شناسایی و انتخاب فرد اصلح از سوی مردم به عنوان نماینده مجلس، بخش مهمی از مسیر توسعه و آبادانی کشور و منطقه را هموار می کند.

وی با بیان اینکه در جریان برگزاری روز انتخابات اجازه قانون شکنی به احدی را نخواهیم داد، اظهار داشت: تکمیل کننده این اقدام به منظور ثبت یک رکورد و حماسه تاریخی و ارزشمند انتخاباتی در تاریخ این حوزه انتخابیه، حضور حداکثری و دشمن شکن مردم با انتخاب فردی اصلح، متعهد، متخصص و دلسوز مردم و نظام خواهد بود.



فرماندار تبریز تصریح کرد: امانتداری و صیانت از آرای مردم به عنوان یک اصل موردنظر تمامی مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات قرار دارد و قاطعانه بر رعایت این اصول نظارت می کنیم و تخلف و قانون شکنی از سوی عوامل اجرایی انتخابات در این حوزه انتخابیه پذیرفتنی نیست.



چمنی گفت: با توجه به اینکه هیئت های اجرایی و نظارت به عنوان امین مردم و نظام باید این انتخابات را به بهترین شکل ممکن برگزار کنند، فراهم کردن بستر مناسب برای حضور گسترده مردم و انتخاب بهترین و اصلح ترین فرد برای تصدی نمایندگی مجلس محور فعالیت های مجریان انتخابات است.



وی افزود: با ایجاد شرایط لازم و ایجاد فضای آرام و مشارکتی در انتخابات، زمینه حضور مردم در پای صندوق های رای را فراهم می کنیم تا به فضل الهی شاهد باشیم که انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به عنوان یک حماسه تاریخی و باشکوه از جانب مردم ولایی این دیار در دفتر افتخارات سرزمین اسلامی مان ثبت شود.



فرماندار تبریز با بیان اینکه تمام ابعاد و شرایط روند برگزاری انتخابات در سطح این حوزه به خوبی رصد و کنترل می شود، افزود: یقین دارم که این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو حماسه به یادماندنی از حضور و مشارکت مردم این دیار خواهد شد.



وی در ادامه با اشاره به اینکه مردم باید در انتخاب افراد نهایت دقت را داشته باشند، اظهار داشت: ما به عنوان مجریان انتخابات حق اظهار نظر در خصوص انتخاب فرد را به صورت مصداقی نداریم و تنها بر انتخاب اصلح تاکید داریم.



چمنی گفت: با این وجود، نخبگان، علما و بزرگان دینی و شخصیت های موردقبول مردم باید براساس منویات رهبر معظم انقلاب، شرایط و معیارهای یک انتخاب درست و اصلح را به خوبی برای مردم تبیین کنند.