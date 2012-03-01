مردم فارس آماده خلق حماسه ای جدید/ جمعه در فارس تعطیل نیست

به گزارش خبرنگارمهر، با نزدیک شدن به زمان حضور مردم در پای صندوق های رای، شور و هیجان خاصی در میان مردم بر پا است و در همه جا تمامی مباحث به انتخابات منتهی می شود.

وجود سه میلیون و 250 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در فارس حماسه ای عظیم را ایجاد خواهد کرد که هیچکس توان پیش بینی کردن را نداشته باشد.

استان فارس با 245 نفر داوطلب حضور در انتخابات، دو هزار و 760 شعبه رای گیری که یک هزار و 435 شعبه به شهر ها و یک هزار و 335 شعبه در روستا و سیار تعلق دارد در انتظار فردا است این انتظار در حالی وجود دارد که با اتمام زمان رسمی تبلیغات شهر شیراز همچنان شاهد فعالیت گسترده مردم و حضور آنان در ستاد های مختلف داوطلبین حضور در انتخابات است و همچنان در خیابان های سطح شهر شیراز تنها صدا هایی را می شنوی که بوی انتخابات می دهد.

شور و هیجان خاصی در میان مردم فارس به خصوص در میان جوانان وجود داد و با اندک توجه ای در خیابان ها متوجه خواهید شد که حرکتی بزرگ در راه است و این دفعه نیز جوانان قصد دارند فعالیتی غیر قابل پیش بینی انجام دهند تا جهانیان را انگشت به دهان قرار دهند.

فردا تعطیل نیست

مرتضی محبوبی جوانی است که در حال مطالعه تراکت تبلیغاتی یکی از داوطلبین حضور در انتخابات است که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص دلیل مطالعه تمامی مطالب مربوط به این کاندیدا گفت: با شناخت و تحقیق کامل رای خواهم داد.

این دانشجویی 23 ساله با بیان اینکه تحقیق در مورد داوطلبین یکی از اصول انتخاب است، یادآور شد: هیچکس نیست که بتواند با تمامی داوطلبین ارتباط داشته باشد به همین دلیل باید در خصوص تمامی آنها تحقیق کرد تا به اصلح ترین رای داده شود.

وی ادامه داد: هیچکس به راحتی شخصی را برای وکالت خود انتخاب نمی کند و من نیز به عنوان یک جوان باید بهترین انتخاب را داشته باشم.

محبوبی تاکید کرد: حضور در انتخابات یک حق و در اصل یک تکلیف است که جوانان باید به آن توجه داشته باشند.

این دانشجو با اشاره به اینکه حضور جوانان را فردا در پای صندوق های رای شیراز خواهید دید تصریح کرد: فردا تعطیل نیست بلکه شما از ساعات اولیه روز شاهد جنب و جوش گسترده در استان و کشور خواهید بود به خصوص اینکه جوانان وارد عرصه های سیاسی کشور شدند.

وی با بیان اینکه هیچگاه اولین رای دادن خود را فراموش نخواهد کرد یادآور شد: زمانیکه به عنوان یک رای اولی شناخته شدم احساس بزرگی کردم و همچنان این احساس در من وجود دارد که علاوه بر عمل به تکلیف باید بزرگی خود و انقلاب را به جهانیان نشان دهم.

فرد میانسالی که شاهد این گفتگو بود با بیان اینکه رنگ سپید مو باعث نشده دوران جوانی را فراموش کنم، گفت: زمانیکه اولین رای را دادم تایید جمهوری اسلامی بود و امروز نیز باید بر این تایید تاکید کنیم.

باقر سلیمانی ادامه داد: آن روز به نوعی و امروز به نوعی دیگر باید در صحنه حضور داشته باشیم به خصوص اینکه 33 سال تمامی حملات دشمنان را خنثی کردیم و امروز به جایی رسیدیم که جهان به ایران و انقلاب چشم دوخته است.

وی تاکید کرد: نباید از مردم سئوال شود که در انتخابات شرکت می کنند یا خیر، بلکه باید به مردم بگوییم از ساعات اولیه صبح در شعبه ها حاضر شوند.

سلیمانی با اشاره به اینکه بزرگترین حرکت مردمی را فردا در استان فارس شاهد خواهیم بود، گفت: طی چند ماه گذشته صحبت از انتخابات در میان مردم شدت گرفت و همگان حرف از حضور حداکثری در انتخابات می زنند نه اینکه از یکدیگر سئوال کنند به چه کسی رای می دهی.

وی ادامه داد: راه و تکلیف برای همگی ما مشخص است.

انتخابات نهم به یادماندنی خواهد شد

پدر خانواده ای که مشغول خرید کردن از مغازه لباس بچه فروشی است در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص حضور در پای صندوق های رای به خبرنگار مهر، گفت: تحقیقات خود را انجام داده ام و فردا با خیالی راحت انتخاب خود را به ثبت خواهم رساند.

یاسر زارع تاکید کرد: حدود دو ماه است که در اداره بحث حضور در انتخابات را مطرح می کنیم و در این میان کمتر از انگشتان یک دست افرادی هستند که هنوز تصمیم نگرفته اند.

این کارمند بخش خصوصی با اشاره به اینکه بحث میان مردم به حضور در انتخابات مربوط نیست تاکید کرد: بحث بر سر شخص است که به چه کسی رای داده شود زیرا به طور یقین انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور گسترده مردم به یادماندنی خواهد شد.

وی با اشاره به فرزند خود او را رای اولی معرفی می کند و در خصوص اهمیت حضور جوانان در انتخابات تصریح کرد: اولویت حضور در پای صندوق های رای با جوانان است به خصوص اینکه این جوانان نیز با مطالعه و شناخت از وظیفه خود پای صندوق رای حاضر شوند.

امیر علی زارع نیز با ابراز خوشحالی از اینکه می تواند رای دهد، با خنده گفت: بزرگ شدم و بزرگی ریخت و پاش دارد.