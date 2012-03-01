مردم با مشارکت حداکثری نور امید را در دل ملتهای مسلمان روشن خواهند کرد

میرزا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتخاب سالم کشور را در برابر هرگونه خطرها بیمه می کند، افزود: انتخابات مجلس جزو رخدادهای تاثیرگذار در سرنوشت مردم است.

وی همچنین با بیان اینکه ملت ایران 33 سال صحنه گردان اصلی انقلاب و کشوربوده است، اظهارداشت: مردم شهرستان تالش نیز همگام با مردم سراسرکشور در این سالها با حضور در پای صندوق های رای، سندی گویا از پایبندی خود به آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی در تاریخ انتخابات ثبت کرده اند.

فرماندارتالش با اعلام اینکه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همانند دورههای قبل انتخابات باشکوهی را پیش رو خواهیم داشت، گفت: در این مقطع از زمان که دشمنان نظام از هر ترفندی برای کم رنگ کردن حضور مردم در پای صندوق های رای استفاده می کنند، آحاد مردم با هوشیاری کامل و آماده تر از هر زمانی خود را برای آزمونی شگرف و به یاد ماندنی آماده کرده اند.

وی افزود: هر زمان دشمن تهدیدات و فشار جدیدی را بر ملت و نظام وارد می سازند مردم در صحنه ها حضوری بیشتر پیدا می کنند.

حسینعلی زاده با اشاره به اینکه امروز حرف و گفتگوی مردم، انتخابات و انتخاب نامزد متعهد و کارآمد است، یادآورشد: مجلس قوی و قدرتمند با نمایندگان اصلح شکل می گیرد.