به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه‌ای از سوی خانه صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان در آستانه انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی آمده است: اینک که در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم وظیفه‌ای همگانی است که ملت شریف ایران با حضور در انتخابات، در جهت تشکیل مجلسی توانمند و کارآمد و در خور شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند.

انتخابات قبل از اینکه تکلیف و وظیفه‌ای برای مردم باشد، حق مسلم آنان است که با بهره‌مندی از آن تعلق خود را به ایران و ایرانی و سعادت آحاد ملت نشان می‌دهند.

رأی هر رأی‌دهنده فارغ از اینکه به چه شخص یا گرایشی متمایل باشد، به صرف حضور در انتخابات و انجام تکلیف شرعی، باعث گرمی‌بخشی و ارتقای ضرایب امنیتی کشور در ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: جامعه کار و تولید بیش از همه می‌داند که ایجاد ثبات و امنیت چه نقش مهم و اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد و به تبع آن چه نقشی در بهبود کیفیت معیشت مردم دارد.

در این بیانیه اضافه شده است: به همین منظور کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان و خانه صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان به نمایندگی از کلیه کارفرمایان عزیز استان، از مردم همیشه در صحنه و انقلابی میهن اسلامیمان دعوت می‌کند تا با حضور گسترده در انتخابات، به انتخاب افراد متعهد، متدین و شجاع اقدام کنند.

این بیانیه تاکید می‌کند: در روز انتخابات نیز با دلی پرامید و آرزوی روزهایی خوش و با برکت برای کشور با تیزبینی و مطالعه دقیق آرا و نظرات نامزدهای انتخاباتی و با توجه به سوابق آنان و نظر اندیشمندان و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی به پای صندوق‌های رأی می‌رویم و برگه‌های سرنوشت کشور را به مجریان امین و قانونی می‌سپاریم و با اطمینان به ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران منتظر شنیدن نظر اکثر مردم می‌نشینیم.

در پایان این بیانیه آمده است: حضور آگاهانه ما در انتخابات بالاترین نهاد قانون‌گذاری کشور، گامی اساسی است به منظور بهبود وضعیت کشور در تمامی حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و این روشی است که تمامی کشورهای توسعه یافته برای حرکت در مسیر توسعه انتخاب کرده‌اند.

ایران در حال تبدیل شدن به قدرت موثر جهانی است

نیروهای مسلح مستقر در استان اصفهان ضمن تاکید بر حضور حداکثری تک تک آحاد مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: ایران به عنوان یک الگو برای کشورهای منطقه و اسلامی در حال تبدیل شدن به یک قدرت موثر در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی است.

در بخش از بیانیه نیروهای مسلح استان اصفهان آمده است: انقلاب شکوهمند اسلامی میراثی گرانبها و ثمره سال‌ها ایستادگی و مبارزه ملتی مقاوم است که به رهبری امام خمینی (ره) بر نظام استبداد داخلی و استکبار جهانی فائق آمد، حضرت امام (ره) با اتکا به خدا و اعتقاد به اصالت عنصر مردم، انقلاب اسلامی را رهبری و الگوی نوینی از حکومت دینی بر پایه نظریه مردم سالاری دینی با عنوان جمهوری اسلامی مطرح و با آرای عمومی این نظام جدید را در ایران اسلامی مستقر و این الگو را در معرض دید مدعیان دموکراسی و همه ملت‌های جهان قرار داد.

در ادامه این بیانه عنوان شده است: برگزاری انتخابات و رجوع به نظرات مردم و احترام به آرای عمومی از نشانه‌های جمهوریت نظام اسلامی و اعتماد متقابل میان حکومت و مردم و نشانگر مشارکت مردم در اداره امور کشور است که یکی از دستاوردهای مهم، افتخارآفرین و عزت بخش انقلاب اسلامی ایران که حاکی از پیوند عمیق بین مردم و نظام اسلامی است، برگزاری ۳۰ انتخابات مهم و آزاد ظرف مدت ۳۳ سال از عمر پر برکت آن است و اینک در آستانه سی و یکمین انتخابات یعنی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است، این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که از یک طرف ایستادگی ملت مسلمان و مقاوم ایران سبب پیمودن مسیر ترقی و پیشرفت در عرصه‌های علمی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی شده و ایران اسلامی در حال تبدیل شدن به یک الگوی موفق برای جهان اسلام و یک قدرت موثر جهانی است و از طرف دیگر تحولات اخیر و بیداری اسلامی در منطقه با الهام از انقلاب اسلامی ایران سبب سقوط دوستان و متحدان رژیم صهیونیستی و آمریکا، بحران در اردوگاه لیبرال دموکراسی غرب و مرعوب شدن رژیم صهیونیستی شده است.

نیروهای مسلح مستقر در استان اصفهان در ادامه بیانیه خود تاکید کرده‌اند: بدیهی است همانند گذشته و این بار به صورت شدیدتر با موجی از تهدیدات، تحریم‌ها و توطئه‌ها از طرف استکبار جهانی مانند سیاه نمایی اوضاع داخلی ایران، تلاش در راستای دلسرد کردن مردم و بی رونق کردن انتخابات، تحریم انتخابات، ایجاد آشوب و شعله‌ور کردن اختلافات قومی، مذهبی و تلاش برای ایجاد ناامنی مواجه هستیم، اما مانند همیشه حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو و انتخاب افرادی ملتزم و معتقد به اسلام ، قانون اساسی و ولایت فقیه، با کفایت و کارآمد، متعهد، مومن، دلسوز، ولایتمدار، مردمی با نشاط و خستگی ناپذیر، غیر وایسته به کانون‌های قدرت و ثروت، ساده زیست، مدافع حقوق مردم، مقاوم در برابر دشمنان و دارای بصیرت، اقدامات و تلاش‌های دشمنان را ناکام می‌گذارند.

