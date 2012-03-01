تمهیدات لازم برای ارسال صندوق به مناطق صعب العبور اتخاذ شده است

به گزارش خبرنگارمهر،پرویز آژیده روز پنجشنبه ، اظهار کرد: با توجه به پیش بینی های هواشناسی و احتمال بارش برف در برخی از شهرستان های استان در روز برگزاری انتخابات 12 اسفند با ارگان های مسئول در این رابطه هماهنگی های لازم به عمل آمده است.

وی افزود: در همین زمینه با واحدهای مختلف اداره کل راه و ترابری استان هماهنگی های لازم و کافی برای بسیج امکانات خود جهت فراهم ساختن زمینه های لازم برای ارسال صندوق های رای به مناطق روستائی که احتمال برف گرفتگی آنها وجود دارد، به انجام رسیده است.



آژیده اضافه کرد : تمامیسعی و تلاش مجریان انتخابات بر این است تا فردی از واجدین شرایط رای در اقصی نقاط استان مشکلی برای حضور در این عرصه مهم سیاسی نداشته باشند.



وی گفت: به همین خاطر سازمان دهی نیروهای دست اندرکار برگزاری انتخابات ، از ساعات قبل از شروع رسمی رای گیری در مناطق صعب العبور و کوهستانی صورت خواهد گرفت.



آژیده ، مجموع شعب اخذ رای در آذربایجان شرقی را دو هزار و 790 شعبه اعلام کرد که از این تعداد، دو هزار و 61 شعبه ثابت و 729 شعبه سیار بوده و همچنین یکهزار و 297 شعبه در مراکز شهری و یکهزار و 493 شعبه نیز درمناطق روستایی استان مستقر خواهد شد.



وی، مجموع افراد دخیل در امر برگزاری این دوره از انتخابات را 40 هزار و 470 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، 17 هزار و 314 نفر در قالب هیات های اجرایی، یازده هزار و 470 نفر هیات های نظارت، هشت هزار و 450 نفر نیروی انتظامی و سه هزار و 236 نفر نیز در هیات های بازرسی انجام وظیفه خواهند کرد.



آذربایجان شرقی با جمعیت سه میلیون و 700 هزار نفر، دارای 20 شهرستان، 13 حوزه انتخابیه و 19 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.