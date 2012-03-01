به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت آبفای استان اصفهان در راستای دسترسی به چشم انداز 1404 کشور و تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فرآیند ارزیابی نظام‌های مدیریت کیفیت و تعالی در مجموعه شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفته است.

این فرآیند به منظور نظارت بر اثربخشی نظام‌های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی بوده است.

بر این اساس تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلف‌اند در انتهای هرسال اقدام به خود ارزیابی و خود اظهاری مطابق با مؤلفه‌های مشخص شده کنند که معیارهای خود ارزیابی در بخش عمومی شامل استانداردهای مدیریت کیفیت (ایزو9001)، مدیریت زیست محیطی (ایزو 14001) مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ( اوهساس 18001) مدیریت آموزش ( ایزو 10015) مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها (ایزو17025) مدیریت کیفیت در پروژه‌ها (ایزو10006) مدیریت کیفیت در امنیت اطلاعات (ایزو27000) است.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در میان شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی صنعت آب و برق در سال 89 موفق به دریافت لوح تقدیر جایزه مدیریت کیفیت و بهره‌وری در صنعت آب و برق شد.