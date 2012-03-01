به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین ناظر بیان داشت: برای نخستین بار در اخبار مرکز اصفهان چنین اقدامی انجام می‌شود تا مردم به صورت مستقیم از آخرین نتایج شمارش آرا در 16 حوزه انتخابی استان مطلع شوند.

وی اضافه کرد: این مرکز همچنین برای نخستین بار در ستاد انتخابات استان اصفهان برای ارتباط مستقیم رادیویی و تلویزیونی استقرار یافت و از امروز (چهارشنبه ) ارتباط مستقیم با ستاد انتخابات برای اطلاع رسانی از آخرین وضعیت اخبار انتخابات صورت می‌گیرد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات همچنین به برنامه‌های ویژه صدا و سیمای مرکز اصفهان در تهیه اخبار انتخاباتی اشاره کرد و افزود: از 20 دی ماه بخش اخبار انتخابات با عنوان انتخاب نهم در بخش‌های مختلف خبری سیما پخش شده است.

اتمام زمان تبلیغات انتخابات



به گزارش مهر، ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه‌ای بر ممنوعیت هر گونه تبلیغات طی امروز تا زمان انتخابات تاکید کرد: تبلیغات انتخابات بر اساس ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز (پنج شنبه )ساعت هشت صبح ممنوع است و از همه هواداران نامزدهای انتخاباتی تقاضا می‌شود در زمان یاد شده از هر گونه تبلیغ له یا علیه نامزدها پرهیز کنند.

همچنین در سطح شهر زمان حضور در شعب اخذ رای نیز از همراه داشتن هر گونه نماد تبلیغاتی نامزدها مانند بروشور و عکس خودداری کنند.