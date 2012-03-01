برندهای معتبر در نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان حضور چشمگیری داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نایبزاده ظهر پنج شنبه در پایان نمایشگاه صنایع غذایی و فستفودها و همچنین نمایشگاه فرش ماشینی در استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اطلاعرسانیهای فرا استانی این نمایشگاه سبب شد که این نمایشگاه برای نخستین بار نسبت به نمایشگاه همزمان خود که سومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش بود بازدیدکنندگان بیشتری را جلب کند.
وی ادامه داد: بر این اساس رویکرد شرکتها نیز از محدوده استان فراتر رفت و مشارکتکنندگان، بیشتر به دید ملی و تخصصی به این نمایشگاه نگاه کردند که این امر در جذب بازار هدف آنان بسیار مؤثر بود.
مجید نایب زاده افزود: نمایشگاههایی مانند صنایع غذایی که معمولا با جنبه نیازهای عمومی مردم سر و کار دارند، در سایه دیگر نمایشگاهها قرار میگیرند و معمولا نمیتوان مانند نمایشگاههای کاملا تخصصی مانند سنگ، ساختمان، پزشکی و یا فولاد و متالورژی جنبههای تخصصی آن را پرورش داد.
وی دلیل این امر را این گونه بیان داشت: در نهایت مردم توقع برآورده کردن نیازهای خود را از نمایشگاهی چون صنایع غذایی دارند، به همین دلیل نمایشگاه صنایع غذایی نیز در سالهای گذشته علی رغم فعالیتهایی که در راستای تخصصیتر شدن آن صورت گرفت، چندان در بخش فعالیت تخصصی چشمگیر نبود که این نقطه ضعف در نمایشگاه امسال برطرف شد.
رئیس نمایشگاههای داخلی و بینالملل این شرکت همچنین در خصوص برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش در اصفهان گفت: در این دوره برندهای مطرحتری در نمایشگاه شرکت داشتند و به همین دلیل استقبال از نمایشگاه نیز بهتر و بیشتر بود.
وی بیان داشت: مشارکتکنندگان بیشتر تولید کننده بودند در حالی که در سالهای گذشته نمایندگان فروش حضور بیشتری داشتند و این امر از نقاط قوت نمایشگاه امسال به شمار میرود.
نایب زاده به دلیل استقبال متقاضیان، نمایشگاه فرش ماشینی اشاره کرد و تصریح کرد: در این دوره فضای مفید این نمایشگاه را تا 500 مترمربع افزایش دادیم.
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