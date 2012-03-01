وزش تند باد در استان مرکزی/ تردد کند شد

به گزارش خبرنگار مهر، باد شدید در اراک احساس می شود و تردد مردم در کوچه و خیابان را کند کرده است.

مدیر کل هواشناسی استان مرکزی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: وزش تندباد شهرستان ساوه 72 کیلومتر بر ساعت، کمیجان 50 کیلومتر بر ساعت، محلات و تفرش 36 کیلومتر بر ساعت، اراک 29 کیلومتر بر ساعت، شازند، خمین و آشتیان 25 کیلومتر بر ساعت و غرق آباد 18 کیلومتر بر ساعت است.

ناصر هاشمی با بیان اینکه، هوای استان در 24 ساعت آینده با وزش باد، گرد و خاک همراه خواهد بود افزود: پیش بینی می شود وزش تندبادها تا آخر وقت امروز ادامه داشته باشد و به تدریج جمعه کاهش یابد.