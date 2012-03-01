حضور پرشور مردم در انتخابات توطئه ها و نقشه های شوم دشمنان را خنثی می کند

سرهنگ عوضعلی فقیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ملت هوشیار و بیدار ایران اسلامی با حمایت از فرامین مقام معظم رهبری و بصیرت دینی و معنوی، 12 اسفند برای انتخاب سرنوشت کشورشان در پای صندوق های اخذ رای حاضر می شوند.

وی گفت: امروزه جهان اسلام با الگو پذیری از ملت ایران به بیداری اسلامی دست پیدا کرده که این مهم دشمنان قسم خورده ایران اسلامی را خار و زبون نموده است.

وی افزود: مردم سیستان و بلوچستان نیز با اتحاد، انسجام، وحدت و همدلی بیشتر با حضور در صحنه انتخابات برگ ذرین دیگری را برای ملت ایران به ویژه این استان رقم خواهند زد.

معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: دشمنان وحدت، انسجام و برادری شیعه وسنی این استان را هدف قرار داده اند تا از این طریق به اهداف شوم خود دست یابند، اما باید بدانند اتحاد مردم این استان گسستنی نیست و شیعه و سنی دست در دست هم با حضوری گسترده همانند 22 بهمن به صحنه خواهند آمد و نقشه های شوم آنان را نقش برآب می کنند.