به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلیمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به کارگیری تکنولوژی و فناوری‌های موجود در نهمین نمایشگاه صنایع غذایی که به بخش بسته‌بندی مربوط است، سبب ارتقای صنایع غذایی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان از سرمایه‌گذاری در صنایع بسته‌بندی حمایت می‌کند، سرمایه‌گذاران بخش صنعت بسته‌بندی، آینده سرمایه‌گذاری روشنی دارند و به همین دلیل نیز سرمایه‌گذاری در این بخش رو به افزایش است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: ایران در بخش صنایع بسته‌بندی در مقایسه با سایر کشورها پیشرفت چندانی نداشته این در حالی است که فضا، امکانات و امنیت سرمایه‌گذاری این حوزه بسیار مناسب است.