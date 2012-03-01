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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

سلیمی:

سرمایه‌گذاران صنایع غذایی آینده روشنی دارند

سرمایه‌گذاران صنایع غذایی آینده روشنی دارند

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه سازمان از سرمایه‌گذاری در صنایع بسته‌بندی حمایت می‌کند سرمایه‌گذاران بخش صنعت بسته‌بندی، آینده روشنی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلیمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به کارگیری تکنولوژی و فناوری‌های موجود در نهمین نمایشگاه صنایع غذایی که به بخش بسته‌بندی مربوط است، سبب ارتقای صنایع غذایی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان از سرمایه‌گذاری در صنایع بسته‌بندی حمایت می‌کند، سرمایه‌گذاران بخش صنعت بسته‌بندی، آینده سرمایه‌گذاری روشنی دارند و به همین دلیل نیز سرمایه‌گذاری در این بخش رو به افزایش است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: ایران در بخش صنایع بسته‌بندی در مقایسه با سایر کشورها پیشرفت چندانی نداشته این در حالی است که فضا، امکانات و امنیت سرمایه‌گذاری این حوزه بسیار مناسب است.

کد مطلب 1548304

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