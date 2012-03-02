جهاد کشاورزی ملزم به توزیع گندم مرغوب در استان اصفهان است

مهدی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سه عامل مواد اولیه یعنی گندم و آرد، مهارت شغلی یا آموزش نانوایان و تکنولوژی پخت نان در کیفیت نان موثر قلمداد شده‌اند، اظهار داشت: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 اصفهان در راستای بهبود کیفیت نان استان در مورد عامل نخست یعنی گندم اقدام به واردات گندم مرغوب از دیگر استان‌ها کرده که در نهایت با اختلاط با گندم بومی استان به آرد قابل قبولی منتهی شود.

وی در ادامه افزود: طی مکاتبه با جهاد کشاورزی استان خواستار توزیع گندم اصلاح شده مرغوب بین کشاورزان استان شده‌ایم که این حرکت جزو برنامه‌های بلندمدت برای بالابردن کیفیت گندم تولید استان است.

مدیرآموزش و پژوهش شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 اظهار داشت: در مورد آموزش نانوایان، نیز این شرکت در ابتکاری جدید اقدام به تشکیل کارگروهی تخصصی و در همه شهرستان‌ها و حتی کلانشهر اصفهان به ریاست فرمانداران و دبیری رئیس نمایندگی غله شهرستان‌ها و اعضای رئیس بازرگانی، فنی و حرفه‌ای، تعزیرات و اتحادیه خبازان کرد.

وی در همین راستا تصریح کرد: از طرفی با انعقاد قرارداد آموزشی نانوایان با فنی و حرفه‌ای استان و معرفی متخصصان گندم، آرد و نان به آن اداره کل به عنوان مربی و اعزام به دوره‌های مربیگری از آن طریق همکاری دو طرفه ای ایجاد شد که تاکنون اکثر شهرستان‌ها آموزش در مهارت نخست و حتی مهارت دوم به مربیگری از آن طریق همکاری دو طرفه‌ای ایجاد شد.

امینی ادامه داد: در کلانشهر اصفهان با برنامه‌ریزی که در کارگروه آن گرفته شده از تاریخ 1/9/90 در 10 گروه صبح و بعد از ظهر تمامی متصدیان در این عرصه آموزش را طی خواهند کرد که این اقدام بی سابقه‌ای در استان و کشور به شمار می‌آید.