به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بازرسی کل کشور در حالی روز چهارشنبه در نامه‌ای نسبت به نامزدی و به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان (غیرواجد شرایط قانونی) برای انتخابات ریاست فدراسیون­های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال، هشدار داده بود که عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به اساسنامه این فدراسیون، نامزدی بازنشستگان برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را قانونی است.

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار داشت: این هشدار و قانون سازمان بازرسی کل کشور شامل حال فدراسیون‌های دیگر به غیر از فدراسیون فوتبال می‌شود زیرا در اساسنامه فدراسیون فوتبال که به تایید دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون جهانی فوتبال رسیده، صراحتا این فدراسیون را نهادی غیردولتی عنوان کرده است.

وی ادامه داد: در ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال در تعریف این فدراسیون به صراحت تاکید شده است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می‌شود، یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که براساس مشی و اصولی ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک، با مراعات شئون اسلامی و منافع ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تشکیل شده و در چارچوب این اساسنامه، با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌کند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: با توجه به این ماده اساسنامه فدراسیون فوتبال باید گفت برابر قانون این فدراسیون نهادی غیردولتی و دارای شخصیتی حقوقی است و نامزدی بازنشستگان برای حضور در انتخابات ریاست و پست‌های دیگر آن قانونی است.

بهروان خاطر نشان کرد: بیان این موارد در فاصله زمانی اندک تا برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال جوسازی بعضی دوستان است که با این روش رقبا را کنار بزنند که خیلی هم زیبا نیست.

وی همچنین تاکید کرد: بازنشستگان با حضور در سمت‌های مختلف فدراسیون فوتبال تخلفی نمی‌کند زیرا اگر اینگونه باشد بسیاری از روسای هیئت‌ها و اعضای فدراسیون که برای پست‌های مختلف فدراسیون فوتبال کاندیدا شده‌اند، باید کنار بکشند.

بهروان در پایان گفت: سازمان بازرسی کل کشور بهتر می‌داند این مشکل مدت‌ها پیش و پس از تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط هیئت دولت و سپس فیفا حل شده است.