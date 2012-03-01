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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

ظرف دو ماه آینده/

مخزن پنج هزار مترمکعبی بهاباد بهره برداری می شود

مخزن پنج هزار مترمکعبی بهاباد بهره برداری می شود

بهاباد - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان یزد گفت: مخزن پنج هزار مترمعکبی ذخیره آب در بهاباد ظرف دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

عباسعلی فریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات احداث مخزن ذخیره آب پنج هزار متر مکعبی شهر بهاباد که از دی ماه سال 89 آغاز شده در مراحل پایانی است.

وی افزود: در راستای آبرسانی به 9 شهر و به منظور ذخیره سازی همچنین جبران نوسانات آب، عملیات احداث مخزن ذخیره آب پنج هزار متر مکعبی در شهر بهاباد آغاز شده که هم اکنون عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده و تاسیسات جانبی آن باقی مانده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای استان یزد ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده این مخزن ظرف دو ماه آینده به بهره برداری برسد.

فریمانی عنوان کرد: هم اکنون مشترکان شهر بهاباد از سه هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب برخوردار هستند که با بهره برداری از این مخزن، حجم مخازن این شهر به هشت هزار متر مکعب خواهد رسید.

وی اضافه کرد: آب مشترکان شهر بهاباد در حال حاضر از چهار حلقه چاه و دو واحد آب شیرین کن موجود در بهاباد و منطقه جلگه تأمین می شود و در اختیار آنها قرار می گیرد.

کد مطلب 1548310

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