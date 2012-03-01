هدایتی پاسخ مدیر عامل پرسپولیس را داد/ رفتند جواب بدهند اما به جان هم افتادند!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی در مورد خبرهای مطرح شده که بازگشت وی به پرسپولیس را به حضور عابر بانک در این تیم تشبیه کرده‌اند، ضمن بیان این مطلب گفت: متاسفم برای دوستانی که از این القاب استفاده می‌کنند. عابر بانک یعنی چه؟ این واژه برای ماشینی که خدمات مالی انجام می‌دهد، به کار برده می‌شود نه یک انسان عاشق، علاقمند و دیوانه. بیان این صحبت‌ها شایسته نبوده و زشت است. این صحبت‌ها توهین به من است.

وی در مورد نشست با مدیران باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: آنها به منزل من آمدند و نشستی سه ساعته برگزار کردیم. در این نشست تخمه نشکاندیم و فیلم هم ندیدیم، بلکه در مورد اهداف و نحوه همکاری با همدیگر مذاکره کردیم.

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: آنها رفتند و قرار شد در این خصوص جواب بدهند اما به جان هم افتادند. آنها دنبال بهره برداری بودند. در آن نشست من نه قولی دادم که می‌آیم و نه آنها، قرار شد شرایط را بررسی کنند. ضمن اینکه من خدمتگذار پرسپولیس هستم و باید منتظر تصمیم وزیر ورزش در این خصوص بود.

وی با بیان اینکه همیشه آماده خدمتگذاری هستم خطاب به محمد رویانیان گفت: من برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم اما دیپلماسی را در صحبت‌های خود خطاب به استقلال، فتح الله‌زاده و دیگر فوتبالی‌ها رعایت کنید. پروین هم اسطوره پرسپولیس بوده و به فکر موفقیت این تیم است.

هدایتی همچنین اضافه کرد: اینکه اگر دوست داشته باشم به تیم محبوبم کمک کنم، نیازی ندارد حتما در آن حضور فیزیکی داشته باشم. برای خدمت به پرسپولیس، نیازی به دعوت کسی ندارم و احتیاجی هم به ابلاغ رسمی نیست، هر زمان که به من احتیاج باشد، بر حسب وظیفه و با کمال میل، بدون هیچ چشمداشتی در خدمت باشگاه محبوبم هستم.

وی یادآور شد: این را هم باید اضافه کنم پرسپولیس باشگاه بزرگی است و اعتقاد دارم بنده و امثال بنده از کنار نام پرسپولیس در فوتبال به اعتبار رسیدیم. من از پرسپولیس نرفته‌ام که حالا قصد بازگشت داشته باشم زیرا معتقدم یک هوادار واقعی تا زمانیکه زنده است با تمام وجود در کنار تیم محبوب خود خواهد بود.

مالک باشگاه استیل آذین افزود: خوشحالم که افتخار هواداری پرسپولیس نصیبم شده است. خدمت برادر عزیزم آقای رویانیان عرض کنم که جنابعالی هم چند صباحی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خواهید بود که روزی به مانند مدیران دیگر از این باشگاه خواهی رفت، هرچند به عنوان یک هوادار کوچک، همیشه قدردان زحمات همه کسانی هستم که به تیم محبوبم خدمت می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است بزودی به پرسپولیس بازگردید؟، اظهار داشت: اگر صداقت دیدید، من می‌آیم اما آقایان صادقانه رفتار نمی‌کنند.

هدایتی در مورد اظهارات رویانیان که با کنایه به وی گفته بود فلانی اول پول وینگادا را بدهد، بعد به پرسپولیس بیاید، تصریح کرد: وینگادا یک مربی با دانش، شناخته شده و بزرگ بود که آن زمان با تائید مدیرعامل وقت، هیئت مدیره و رئیس وقت سازمان تربیت بدنی به پرسپولیس آمد.

وی در این خصوص اضافه کرد: برای آوردن وینگادا از برخی بزرگان پرسپولیس، از جمله دکتر دادکان، رئیس پرافتخار و پیشین فدراسیون فوتبال و پیشکسوت ارزنده پرسپولیس نیز مشورت گرفتم که ایشان نیز از انتخاب وینگادا استقبال کرد. به همین خاطر این مربی بزرگ را به استخدام پرسپولیس در آوردم.

مالک باشگاه استیل آذین ادامه داد: اتفاقا حرفهای آقای رویانیان را تائید می‌کنم! بله وینگادا هدیه‌ای بود ناقابل از جانب من به تیم محبوبم پرسپولیس. اما محض اطلاع آقای رویانیان باید عرض کنم، پول وینگادا را به اضافه برخی مخارج دیگر، به مدیران وقت باشگاه پرسپولیس پرداخت کردم. حالا اگر این پول تمام و کمال به دست وینگادا نرسیده من بی اطلاع هستم. البته حتما مدیران وقت، بابت هزینه‌های دیگر باشگاه این پول را خرج کردند و خدایی نکرده منظورم این نیست که آنها پول وینگادا را جهت مصارف شخصی برداشت کرده اند.

وی در مورد شکایت امیر شاپورزاده از باشگاه استیل آذین به فیفا هم اظهار داشت: ایشان به ما بدهکار هستند اما ما منتظر نتیجه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هستیم و هر حکمی این کمیته بدهد، سمعا و طاعتا. شاپورزاده جوانی خوب، با اخلاق و باادب است و حق دارد ناراحتی خود را اظهار کند.

هدایتی همچنین تاکید داشت این بازیکن در تماس با باشگاه اعلام کرده، چنین حرف‌هایی را مطرح نکرده است و خبرنگار مهر هم به وی اعلام کرد فایل صوتی مصاحبه شاپورزاده موجود است که در این هنگام هدایتی گفت: ما به درست بودن مصاحبه خبرگزاری مهر شک نداریم و تنها گفتم این بازیکن چنین حرفی را مطرح کرده است.

وی همچنین اضافه کرد: شاپورزاده به عنوان یک بازیکن ایرانی با باشگاه استیل آذین قرارداد امضا کرده است و پس از ترک محل خدمت، ما از ایشان به کمیته انضباطی شکایت کرده‌ایم. حتی برای پیشگیری از هر اقدامی، این ترک خدمت را به فیفا منعکس کردیم. این بازیکن بالای 200 میلیون تومان به ما بدهکار است، ضمن اینکه قرار نیست همه تعریف کنند.

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در بخش پایانی صحبت‌هایش در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال هم تاکید کرد: امیدوارم با حمایت دولت و وزارت ورزش و جوانان، شاهد یک انتخابات آزاد باشیم. البته در فوتبال قطع الرجال نبوده و از این افراد بهتر هم نیز هستند اما وزارتخانه بستر مناسبی را برای حضور آنها فراهم نکرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه برنامه‌ای از آقایان ندیده‌ایم. دکتر قریب انسانی خوب و موقر است اما هنوز نمی‌دانم برنامه‌اش چیست؟ کفاشیان و عزیز محمدی هم برنامه‌های خود را هم تا روز سه‌شنبه ارائه نکرده‌ بودند. اگر در روز مجمع تشخیص بدهم، برنامه‌ها کامل نیست و رای‌گیری صوری است، جلسه را ترک می‌کنم. اما در صورتیکه همه شرایط مناسب باشد، با قدرت در مجمع شرکت و حرف‌هایی هم در این خصوص خواهم داشت.

مالک باشگاه استیل آذین در پایان گفت: برای پرسپولیس در مسابقات آینده آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم این تیم بتواند قهرمانی آسیا را با دنیزلی تجربه کند.