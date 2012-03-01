دلیجان آماده برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس است

به گزارش خبرنکار مهر، علی اکبر شعبانی فرد عصر پنج شنبه در جریان بازدید از ستاد انتخابات شهرستان دلیجان، از آمادگی این شهرستان برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: انتخابات فصل مهمی از تعیین سرنوشت سیاسی افراد است و باید امکانات برگزاری سالم و مطلوب ان در مناطق مختلف فراهم شود.

وی گفت: ستادهای مختلف استان مرکزی در شهرها و بخش های مختلف آمادهب رگزاری انتخاباتی حداکثری است.

استاندار مرکزی گفت: 42 شعبه اخذ رای در این شهرستان تعیین و مصوب شده است که از این تعداد 11 شعبه سیار شهری و روستایی و 22 شعبه ثابت در دلیجان، چهار شعبه ثابت در نراق و پنج شعبه ثابت نیز در روستاها تعیین شده است و یک هزا نفر در اجرای انتخابات در این شهرستان فعالیت می کنند.