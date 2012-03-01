  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

دلیجان آماده برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس است

دلیجان آماده برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس است

دلیجان - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی گفت: ستاد انتخابات دلیجان آماده برگزاری انتخابات نهم مجلس در این شهرستان است.

به گزارش خبرنکار مهر، علی اکبر شعبانی فرد عصر پنج شنبه در جریان بازدید از ستاد انتخابات شهرستان دلیجان، از آمادگی این شهرستان برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: انتخابات فصل مهمی از تعیین سرنوشت سیاسی افراد است و باید امکانات برگزاری سالم و مطلوب ان در مناطق مختلف فراهم شود.

وی گفت: ستادهای مختلف استان مرکزی در شهرها و بخش های مختلف آمادهب رگزاری انتخاباتی حداکثری است.

استاندار مرکزی گفت: 42 شعبه اخذ رای در این شهرستان تعیین و مصوب شده است که از این تعداد 11 شعبه سیار شهری و روستایی و 22 شعبه ثابت در دلیجان، چهار شعبه ثابت در نراق و پنج شعبه ثابت نیز در روستاها تعیین شده است و یک هزا نفر در اجرای انتخابات در این شهرستان فعالیت می کنند.

کد مطلب 1548316

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها