حضور مردم در انتخابات مجلس یک وظیفه میهن و شرعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که به امضای حجت الاسلام ابولفضل شکوری رسیده است، آمده است: با توجه به مراجعات متعدد و سئوالات مکرر عده ای از مردم درباره ضرورت شرکت در انتخابات مجلس نهم در روز دوازدهم اسفندماه ماه سال جاری، به عرض همه شهروندان گرامی و مومنین و مومنات می رساند، از نظر این جانب به عنوان یک فرد صاحب نظر در امور سیاسی و مسائل شرعی، شرکت کردن و رای دادن در انتخابات آتی به رغم همه گلایه ها و سوء تفاهماتی که وجود دارد، یک وظیفه میهنی و شرعی و ضامن حفظ امنیت ملی و استقلال کشور است.

این بیانیه در تاریخ هفتم اسفندماه جاری به امضای حجت الاسلام دکتر ابولفضل شکوری رسیده است.

همچنین جامعه روحانیت استان زنجان، احزاب و گروههای سیاسی استان زنجان، تشکل های مذهبی و اجتماعی، ورزشکاران و قهرمانان ملی با صدور بیانیه های جداگانه از عموم مردم استان زنجان برای حضور در صحنه انتخابات مجلس نهم دعوت کرده اند.

