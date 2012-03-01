راه اندازی شش ایستگاه سلامت نوروزی/ برگزاری برنامه مدارس مروج سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر شیخ آزادی در نشست برنامه ریزی ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از راه اندازی شش ایستگاه سلامت در ایام نوروز خبر داد.

وی ادامه داد: خانواده بزرگ سلامت لرستان تمام توان خود را به کار خواهد بست تا در اقصی نقاط استان بهترین و مطلوب ترین خدمات بهداشتی درمانی را به مردم کشورمان که استان زیبای لرستان را مقصد مسافرتهای نوروزی خود قرار می دهند ارائه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این نشست که با حضور اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه، مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان و روسای بیمارستانهای تابعه دانشگاه برگزار شد ضمن تاکید بر ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی با استفاده از تجربیات سالهای گذشته، بیان داشت: با توجه به افزایش مسافرتهای نوروزی به استان، شش ایستگاه سلامت نوروزی با بهره مندی از تمام امکانات بهداشتی درمانی و کادر درمانی کافی در استان به میهمانان نوروزی ارائه خدمات می کنند.

داروهای مورد نیاز و تجهیزات لازم به اندازه کافی دپو شده است

شیخ آزادی افزود: از این تعداد ایستگاه که دو ایستگاه در خرم آباد، دو ایستگاه در بروجرد و در شهرستانهای پلدختر و کوهدشت نیز دو ایستگاه سلامت استقرار خواهد یافت.

وی گفت: علاوه بر استقرار ایستگاههای سلامت در سطح استان، پایگاههای امداد جاده ای و شهری نیز آماده ارائه خدمات مطلوب به هم وطنانمان است.

قائم مقام وزیر بهداشت در لرستان با تاکید بر اینکه در این راستا داروهای مورد نیاز و تجهیزات لازم به اندازه کافی دپو شده است، یادآور شد: با اتخاذ تمهیدات لازم، طوری برنامه ریزی شده است که مسافران نوروزی با آرامش خاطر ایام خوشی را در استان لرستان سپری کنند.

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی با مردم لرستان

بنابر این گزارش شصت و یکمین دیدار مردمی و ملاقات عمومی اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سالن شماره یک اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این برنامه 11 نفر از مراجعان به صـورت حضوری به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.

در جریان 61 برنامه دیدار مردمی برگزار شده از ابتدای تصدی اردشیر شیخ آزادی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تا کنون 1360 نفر به صورت حضوری با ریاست دانشگاه ملاقات و دیدار داشته اند.

برنامه کشوری مدارس مروج سلامت در لرستان برگزار شد

برنامه کشوری مدارس مروج سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان با حضور مدیران مدارس شهرستان خرم آباد، مراقبین بهداشت مدارس ناحیه یک و دو خرم آباد، کارشناسان بهداشت استان و مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد در سالن اجتماعات آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد برگزار شد.

بنابر این گزارش فرح والیزاده مسئول سلامت جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان هدف از اجرای این طرح را ایجاد مدرسه سالم و بهداشتی برشمرد و گفت: این طرح در 500 مدرسه شهری و روستایی و در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و با مشارکت و همکاری بین بخشی دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان اجرا می شود.

وی هدف از اجرای طرح مدارس مروج سلامت را رعایت مسائل مختلف بهداشتی در تمام فعالیتهای مدارس ذکر کرد و بیان داشت: در این طرح تمام مدیران، پرسنل و دانش آموزان با مفاهیم و نکات بهداشتی آشنا می شوند و آنها را به کار می بندند.

وی بیان داشت: در مدارس مروج سلامت با حضور فعال مدیران، اولیا، مربیان و دانش آموزان، همه خدمات بهداشتی، بهبود سرویسهای بهداشتی مدارس و سایر مسائل، به خصوص وضعیت تغذیه دانش آموزان مورد توجه قرار می گیرد.