باب عمرو در کنترل کامل ارتش سوریه/ادامه عملیات پاکسازی حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نظامیان ارتش سوریه، منطقه باب عمرو را پس از شکست دادن گروههای مسلح به کنترل کامل خود درآوردند.



یک منبع امنیتی در دمشق عصر امروز گفت ارتش سوریه کنترل کامل محله باب عمرو در حمص را در دست گرفته است.



منبع امنیتی سوری گفت نظامیان ارتش سوریه پس از سرکوب گروههای مسلح، بر منطقه باب عمرو به طور کامل مسلط شده است.



این منبع افزود نیروهای ارتش سوریه به توزیع غذا در میان ساکنان باب عمرو اقدام و مجروحان را نیز تخلیه می کنند.



به گفته این منبع، افراد مسلح همچنان در محله های الحمیدیه و الخالدیه حضور دارند و عملیات ارتش برای بیرون راندن آنها از این مناطق مسکونی ادامه دارد.



این در حالی است که آنچه به ارتش آزاد موسوم است و مورد حمایت گسترده غربی ها ورژیمهای عربی همچون عربستان و قطر قرار دارد، در توجیه این شکست مدعی شده است که این عقب نشینی از باب عمرو، تاکتیکی و برای حفظ جان مردم است!







