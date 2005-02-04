قهرمان المپيك شكست خورد / شانس قهرماني كوبا افزايش يافت

به گزارش خبرنگار" مهر" در ديدار حساس دوتيم قدرتمند كشتي فرنگي جهان يعني كوبا و روسيه اين كوبا بود كه توانست تيم قهرمان المپيك 2004 آتن را در يك ديدار حساس و زيبا شكست دهد. كوبا كه در سال 2003 قهرمان جهان شده است درجام جهاني كشتي فرنگي تهران توانست در 4 ديدار به پيروزي برسد و سه پيروزي هم نصيب روس ها شد.

كوبا با پيروزي مقابل روس ها شانس خود را براي كسب عنوان قهرماني جام جهاني كشتي فرنگي بيش از پيش كردند. نتيجه ديدار دو تيم كوبا و روسيه به شرح زير رقم خورد:

كوبا 13- روسيه 11

55 كيلوگرم : لازاروريواز 2 - سرگئي پتروف صفر

60 كيلوگرم : روبرتو مونترون 2 - الكسي شوتسرف يك

66 كيلوگرم : الاين عيليان صفر - سرگئي كونتارف 2

74 كيلوگرم : اودليس هررو صفر - وارترس سامورگاچف 2

84 كيلوگرم : لوييس مندز 2- (برنده ) - لواني كزووادزه 2

96 كيلوگرم : الاين ريواز يك - الكساندر منشيتكوف 2

120- كيلوگرم : مخاييل لوپز 4- يوري پاتريكوف صفر