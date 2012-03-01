سند توسعه اشتغال آذربایجان شرقی نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر،یونس فاتح در حاشیه جلسه کمیته بررسی سند توسعه اشتغال آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: نهادینه کردن سند توسعه اشتغال در این جلسه مورد تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت.

وی افزود: آذربایجان شرقی با مطالعات دقیق صورت گرفته، گام های آخر تدوین سند توسعه اشتغال استان را با موفقیت برداشته و به زودی این سند در جهت جهت گیری های کلان و ظرفیت های بالای توسعه و سرمایه گذاری منطقه ارائه خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تشریح بخش های مختلف این سند تصریح کرد: برش های شهرستانی، اسناد بالا دستی و جهت گیری سرمایه گذاری در شهرستان ها بطور کامل در این سند دیده شده و هم اکنون در محورها و بخش های مختلف ویرایش نهایی می شود.

فاتح اقدامات صورت گرفته در آذربایجان شرقی برای تدوین سند توسعه اشتغال را خوب توصیف کرد و افزود: باید در ویرایش نهایی و تصویب کلی سند مزبور تسریع شود و با در نظر گرفتن تمام ظرفیت های استانی این موضوع به سرمنزل مقصود برسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از مشارکت نخبگان و صاحبنظران در تدوین سند توسعه اشتغال استان قدردانی کرد.