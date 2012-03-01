  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

فاتح به مهر خبر داد:

سند توسعه اشتغال آذربایجان شرقی نهایی شد

سند توسعه اشتغال آذربایجان شرقی نهایی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از نهایی شدن سند توسعه اشتغال استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،یونس فاتح در حاشیه جلسه کمیته بررسی سند توسعه اشتغال آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: نهادینه کردن سند توسعه اشتغال در این جلسه مورد تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت.

وی افزود: آذربایجان شرقی با مطالعات دقیق صورت گرفته، گام های آخر تدوین سند توسعه اشتغال استان را با موفقیت برداشته و به زودی این سند در جهت جهت گیری های کلان و ظرفیت های بالای توسعه و سرمایه گذاری منطقه ارائه خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تشریح بخش های مختلف این سند تصریح کرد: برش های شهرستانی، اسناد بالا دستی و جهت گیری سرمایه گذاری در شهرستان ها بطور کامل در این سند دیده شده و هم اکنون در محورها و بخش های مختلف ویرایش نهایی می شود.

فاتح اقدامات صورت گرفته در آذربایجان شرقی برای تدوین سند توسعه اشتغال را خوب توصیف کرد و افزود: باید در ویرایش نهایی و تصویب کلی سند مزبور تسریع شود و با در نظر گرفتن تمام ظرفیت های استانی این موضوع به سرمنزل مقصود برسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از مشارکت نخبگان و صاحبنظران در تدوین سند توسعه اشتغال استان قدردانی کرد.

کد مطلب 1548320

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها