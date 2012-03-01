مردم فارس در ساعات اولیه برای حضور در شعب اخذ رای اقدام کنند

یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مردم در زمان مقرر برای ارایه آرای خود، گفت: همزمان با سراسر کشور در شیراز نیز رای گیری از ساعت هشت صبح آغاز می شود و به مدت 10 ساعت نیز ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: برای اینکه از شلوغی و ایستادن های فراوان در محل های اخذ رای جلوگیری شود مردم استان ساعات اولیه را برای ارایه رای خود انتخاب کنند نه اینکه حضور خود را به بعد از ظهر موکول کنند.

جانشین ستاد انتخابات استان فارس با اشاره به اینکه مردم استان مدارک خود را آماده کنند تصریح کرد: داشتن شناسنامه و کارت ملی برای دادن رای لازم است.

صادقی با اشاره به اینکه شاهد حضور چشم گیر مردم استان فارس در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم بود یادآور شد: مردم استان فارس همچون گذشته با شور و هیجان خاص خود در پای صندوق های رای شرکت می کنند.

وی یادآور شد: همانگونه که در راهپیمایی 22 بهمن ماه نیز شاهد حرکت مردم استان بودیم فردا نیز مردم فارس بار دیگر عظمت انقلاب را به دشمنان نشان خواهند داد.

جانشین ستاد انتخابات استان فارس در خصوص تمدید مهلت رای گیری نیز گفت: چنانچه تشخیص داده شود که گروهی نتوانسته اند خود را به پای صندوق های رای برسانند با دستور وزیر کشور مهلت رای گیری تمدید خواهد شد.

استان فارس دارای 18 کرسی در مجلس شورای اسلامی است.