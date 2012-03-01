انصراف 5 کاندیدا در حوزه انتخابیه "کهگیلویه، بهمئی و چرام"

ناصر رضایی به خبرنگار مهر گفت: "سید محمد رحیم یزدانی"، "سید حبیب الله سعیدی سوق"، "حکمت الله نریمانی"، "ایاز خادمی" و "نورالله دهناد " کاندیداهای منصرف شده از حضور در رقابت انتخاباتی مجلس نهم در این حوزه انتخابیه هستند.
وی بیان کرد: مردم این حوزه انتخابیه باید از میان شش نامزد باقی مانده یک نفر را برای حضور در مجلس نهم انتخاب کنند.
رضایی اظهار داشت: در کل حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی و چرام جمعا ۲۸۱شعبه اخذ رای وجود دارد.
فرماندار کهگیلویه افزود: در حوزه کهگیلویه ۱۶۹شعبه در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۸۷شعبه اخذ رای در حوزه مرکزی دهدشت است.
رضایی بیان داشت: بالغ بر پنج هزار نفر در حوزه انتخاباتی کهگیلویه، بهمئی و چرام کار برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.
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