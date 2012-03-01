بهترین مربیان در اختیار تیم های نوجوانان آذربایجان شرقی قرار می گیرد

ابراهیم فیروزی عصر روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: سرعت حرکت ورزش استان روند روبه رشد خود را با مدیریت اصولی و برنامه ریزی کلان و در دوبخش برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، روز به روز بیشتر می کند و بر این اساس دستاوردهای ورزش آذربایجان شرقی در سال 90 نسبت به سال 89 بسیار بهتر شده است.

وی تصریح کرد: المپیاد ایرانیان در سال 91 در رده سنی نوجوانان برای ورزش آذربایج انشرقی بسیار مهم و حیاتی است و کوچکترین غفلتی در اجرای برنامه های اداره ورزش و جوانان در حضور در المپیاد تاثیرات منفی بر ورزش خواهد داشت.



وی افزود: تیم های ما باید با تمام توان و قدرت در این رقابتها حضور یابد تا توان و پتانسیل واقعی ورزش استان در کشور مشخص شود.



فیروزی گفت: در کنار مربیان مجرب، بهترین تایم های تمرینی در سالن های ورزشی نیز باید به تمرینات تیم های نوجوانان اختصاص یابد و بر این اساس ما پیگیر جدی این امر توسط کارشناسان و بازرسان هستیم.



وی تعامل با آموزش و پرورش را گام بعدی و مهم در اجرای اهداف ستاد برای حضوری قوی در المپیاد دانست و افزود: در گام نخست این تعامل، نشست هم اندیشی بین هیاتهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و انجمن های ورزشی آموزش و پرورش برگزار شد و در گام دوم نیز رقابتهای المپیاد دانش آموزی در حال برگزاری است و در گام سوم تفاهم نامه همکاری بین دو دستگاه امضاء و نهایی خواهد شد.