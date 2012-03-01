اردکانی ها به حضور گسترده در انتخابات دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه اردکان اظهار داشت: انتخابات ابزار قدرت و مشارکت مردم در اداره کشور همچنین فرصتی برای اثبات همراهی و علاقه اقشار مختلف جامعه با نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این امکان را به هر ایرانی می دهد تا با هر مذهب، سلیقه و تفکر سیاسی و اجتماعی همچنین با آزادی و استقلال تام به کاندیدای مورد نظر خود رای بدهد.

حجت الاسلام سید محمد حسینی افزود: مشارکت مردم پایه های نظام را مستحکم می کند، آبروی ملت ایران را زیاد و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف می کند.

وی افزود: حال در شرایط حساس کنونی که دشمنان دندان های طمع خود را برای این کشور و نظام الهی تیز کرده و در پشت کمین گاه های مخوف خود همدلی و انس و الفت مردم به آرمان های انقلاب اسلامی را رصد می کنند، بار دیگر خداوند متعال مردم پر صلابت ایران را در بوته آزمایشی عظیم قرار داده و امتحان بزرگ دیگری را پیش رویمان فراهم ساخته است.

حسینی عنوان کرد: در طول سالیان انقلاب اسلامی آنچه که ایرانیان از عزت و سربلندی در دنیا نصیب خود ساخته اند به واسطه توفیقاتی بوده که در مقابل امتحانات الهی کسب کرده اند و عدد این موفقیتها آنقدر زیاد است که کشور ایران را به یک قدرت بزرگ اسلامی در جهان تبدیل کرده است.

وی افزود: بی شک کسب این قدرت عظیم جز با حرکتهای هوشیارانه مردم در شرایط حساس و رهبری های داهیانه ولایت مطلقه فقیه میسر نبوده است و آنچه در این رهگذر طی 33 سال گذشته از انقلاب اتفاق افتاده است مردم مار ا بصیرتر و آگاهتر و دشمنان ما را زبون تراز پیش ساخته است تا آنجا که ابرقدرتهای شرق و غرب بارها و بارها به زبان ها و اشارات مختلف به شکست خود علیه انقلاب مردم ایران اعتراف کرده اند.

حسینی بیان داشت: اینک دوباره چشم های شوم دسیسه در نگاه صهیونیست با دیده بصیرت مردم ایران از حدقه بیرون زده و دستهای پلید استکبار و استعمار در آستین آمریکا و اسرائیل آماده است تا از دست اتحاد مردم ایران شکست دیگری را باور کند.

وی ادامه داد: ایران اسلامی مقدمه خلق حماسه بزرگ دیگری را در تاریخ افتخارات خود رقم زده است و آماده است تا با حضور پرشور و حداکثری در روز 12 اسفندماه و شرکت در انتخابات سرنوشت ساز نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار دین الهی خود در مقابل نظام اسلامی را ادا کند.

حسینی عنوان کرد: زیبایی این همایش ملی زمانی می تواند بر زشتی سیاه بازی های شرق و غرب فائق آید که مردم ما در وهله اول با شرکت گسترده در انتخابات پایبندی خود را به نظام اسلامی به اثبات رسانند و در وهله بعد با فرستادن افراد صالح، متدین،کاردان، دلسوز و علاقمند به مصالح جامعه به مجلس شورای اسلامی زمینه تصویب قوانین کارساز و پیشبرنده را فراهم سازند.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم شهرستان اردکان با حضور گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همگام با آحاد ملت شهید پرور ایران 12اسفند ماه 90 را به عنوان یک روز به یاد ماندنی در حافظه ایران جاودانه سازند.

فرماندار اردکان: انتخابات آزمون بزرگ ملت ایران است

فرماندار اردکان نیز اظهار داشت: حضور آگاهانه مردم ایران در صحنه های مختلف برگرفته از یک تربیت اسلامی است نسلی که از یک پشتوانه صحیح تربیتی برخوردار باشد و اصول تربیت خود را از اسلام و قرآن گرفته باشد منشا اثرگذاری در جامعه است وخود را در تمامی امور اجتماعی سهیم می داند.

احمد کمالی افزود: شرکت در راهپیمایی 22 بهمن یک تکلیف بود و شرکت پرشور در انتخابات 12 اسفند نیز یک تکلیف شرعی و عقلی محسوب می شود بر همین اساس حضور شما مردم در صحنه های مختلف این انقلاب را بیمه می کند.

وی بیان داشت: پاسداری از خون شهدا معنایی جز حضور پرشور و آگاهانه تمامی آحاد ملت در انتخابات ندارد و انتظار شهدا از ما به عنوان عضوی از این سرزمین اسلامی مشارکت میلیونی و باشکوه در انتخابات و برگزیدن کاندیدای اصلح است.

کمالی عنوان کرد: حال بار دیگر آزمونی بزرگ فرآروی مردم مسلمان و همیشه در صحنه ایران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به جهات مختلف از ارزش و اهمیت فوق ‌العاده ‌ای برخوردار است و رسانه‌ های تبلیغاتی وابسته به استکبار جهانی از ماه ها پیش با ترفندهای مختلف می ‌کوشند تا مردم را از شرکت پرشور در انتخابات منصرف و نسبت به آینده نا امید کنند.

کمالی یادآور شد: با توجه به شرایط حساس کنونی حضور حداکثری مردم در انتخابات و ضرورت شناخت کاندیداهای اصلح از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی عنوان کرد: ملت فهیم و بزرگ ایران پس از فتنه 88 چندین آزمون بزرگ و سرنوشت ساز را پشت سر گذاشته است.

کمالی افزود: حضور میلیونی آحاد ملت در حماسه 9 دی، راهپیمایی روز قدس، 13 آبان و 22 بهمن نشان داده است که مردم هیچ گاه از آرمان های بلند امام خمینی(ره) و همچنین حمایت از رهبر فرزانه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی که برآمده از اراده و خواست آنهاست، دست برنخواهند داشت.

وی ادامه داد: مردم شهیدپرور و انقلابی شهرستان اردکان نیز که از قدیم الایام به تدین، ادب و فرهنگ پروری شهره بوده اند و در آزمون های مختلف همراهی و هم صدایی خود را با مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی نشان داده اند، بار دیگر با شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواب های شوم دشمنان برای این کشور و نظام الهی را به کابوسی دهشتناک تبدیل کرده و با انتخابی آگاهانه در تشکیل مجلسی ولایی، مقتدر و کارا سهیم خواهند شد.

فرماندار اردکان از همه اقشار مختلف جامعه فارغ از دلبستگی ها و سلایق سیاسی دعوت کرد تا در روز جمعه 12 اسفندماه با حضور با شکوه در پای صندوق های رای شور و شعور انقلابی خود را به منصه ظهور برساند و قلب امام زمان (عج) را از خود راضی و خشنود کنند.

کمالی اظهار امیدواری کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر پرشور، حماسی و توام با اخلاق مداری و ولایت محوری در کشور، استان و شهرستان اردکان برگزار شود و دشمنان اسلام و انقلاب هرچه بیشتر نسبت به توطئه های شوم خود برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی مایوس و دلسرد شوند.

همچنین بسیج جامعه پزشکی، طلاب، کارگری، مهندسین، دانشجویی، بسیج خواهران،هنرمندان، هیئت های ورزشی، اداره تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی اداره صنعت، معدن و تجارت، اوقاف و امور خیریه، میراث فرهنگی و گردشگری، دفتر نمایندگی جامعه نابینایان شهرستان، جامعه اصناف و بازاریان، مدیریت حوزه علمیه امام صادق(ع) و الزهرا(س)، مجتمع آموزش عالی و ... با صدور پیام های جداگانه با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از همه اقشار مختلف مردم شهرستان اردکان دعوت کردند که در روز جمعه 12 اسفندماه پای صندوق های رای حاضر و کاندیدای اصلح را انتخاب کنند.