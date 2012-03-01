دوازدهم اسفند، میثاق دوباره ملت ایران با آرمانهای امام و رهبری است

سید رضا جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مهمترین هدف برگزاری انتخابات بخصوص در این دوره مشارکت گسترده مردم در سرنوشت خویش است، افزود: انتخاب فرد یا افرادی به عنوان نماینده، هدف دوم است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ملت هوشیار ایران در روز دوازدهم اسفند پیروزی دیگری را به نام خویش ثبت خواهند کرد، اظهارداشت: انتخابات مجلس نهم نخستین انتخاباتی است که بعد از جریان فتنه برگزار می ‌شود بنابراین از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است.

فرماندار ماسال با بیان اینکه تنها مجلسی قوی، صالح و سالم می تواند از گردنه ها و پیچ های حساس داخلی و خارجی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین المللی، فرهنگی و غیره عبور کند، گفت: مجلس نهم باید مجلسی قوی و مقتدر باشد تا در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی واهمه به خود راه ندهد.

وی افزود: نمایندگان مجلس باید از سلامت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار باشند تا فارغ از حاشیه ها متن، گفتمان خدمت و پیشرفت در کشور پیگیری شود.

جوادپور با بیان اینکه تامین امنیت ملی، بالاترین وظیفه‌ ایست که بر عهده مسئولان هر نظام حکومتی می ‌باشد، گفت: در سایه وجود امنیت ملی امکان پیشرفت و تعالی میسر می شود.

وی یادآورشد: در صورت هرگونه خدشه به امنیت ملی یک کشور، برنامه ‌های راهبردی و توسعه‌ ای آن کشور دچار آسیب خواهد شد، شناخت چالشهایی که می ‌تواند امنیت ملی را به مخاطره اندازد و راهبردهای مقابله با آن بسیار پر اهمیت است.