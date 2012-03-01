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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۰

عظیم قیچی ساز عازم قله "آنا پورنا" می شود

عظیم قیچی ساز عازم قله "آنا پورنا" می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: کوهنورد تبریزی و رکورددار صعود به قلل 8000 متر جهان روز 13 اسفند ایران را به مقصد نپال ترک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم قیچی ساز به همراه تیم ملی کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران روز سیزدهم اسفند عازم قله 8091 متری "آناپورنا" رشته کوه هیمالیا در کشور نپال خواهد شد.این کوهنورد پرافتخار آذربایجان شرقی به همراه تیم ملی تا روز 30 اردیبهشت سال 91 در کشور نپال خواهد بود.

عظیم قیچی ساز با صعود به قله "گاشربروم" رکورد صعود به بیشترین قلل بالای هشت هزار متر دنیا را در عرض چهارماه به نام خود ثبت کرده است.

 این قهرمان ملی و کوهنورد شایسته تبریزی با صعود به این قله موفق شد یک رکورد جهانی بی نظیر را به ثبت رسانده و توانست بعنوان اولین کوهنورد در عرض چهارماه، سه  قله بالای 8000 متری جهان را فتح  و نام خود را در تاریخ به ثبت برساند.

کد مطلب 1548329

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