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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۵۶

رئيس مجلس شوراي اسلامي :

زمان برگزاري آزمون دستياري در حال بررسي است

رئيس مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران گفت : مجلس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال بررسي زمان قطعي برگزاري آزمون دستياري هستند.

به گزاري خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر حداد عادل افزود : نمايندگان مجلس با حساسيت كافي موضوع صحت آزمون دستياري دوره قبل و دوره جديد را بررسي مي كنند. آنها هم پي گيري آزمون گذشته دستياري را در دستور كار دارند و هم در زمينه زمان برگزاري آزمون آتي دستياري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال گفت و گو هستند.

وي تصريح كرد : مجلس شوراي اسلامي تلاش خواهد كرد تا با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزمون دستياري بدون حرف و سخن برگزار شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد : زمان برگزاري آزمون هنوز در مجلس و وزارت بهداشت در حال بررسي است و اميدوارم به زودي مجلس و وزارت بهداشت به يك توافق منطقي در اين زمينه دست يابند.

کد مطلب 154833

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