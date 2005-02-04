زمان برگزاري آزمون دستياري در حال بررسي است

به گزاري خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر حداد عادل افزود : نمايندگان مجلس با حساسيت كافي موضوع صحت آزمون دستياري دوره قبل و دوره جديد را بررسي مي كنند. آنها هم پي گيري آزمون گذشته دستياري را در دستور كار دارند و هم در زمينه زمان برگزاري آزمون آتي دستياري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال گفت و گو هستند.

وي تصريح كرد : مجلس شوراي اسلامي تلاش خواهد كرد تا با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزمون دستياري بدون حرف و سخن برگزار شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد : زمان برگزاري آزمون هنوز در مجلس و وزارت بهداشت در حال بررسي است و اميدوارم به زودي مجلس و وزارت بهداشت به يك توافق منطقي در اين زمينه دست يابند.