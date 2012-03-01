به گزارش خبرگزاری مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بسیج هنرمندان و حوزه هنری استان سمنان در بیانیه مشترکی جمعه را تجلی هنر بیداری، با حضور مردم و در هنر بزرگ انقلاب اسلامی دانستند.

در این بیانیه مشترک ضمن بیان اینکه انقلاب اسلامی، پدیده بی نظیر در دوران معاصر امروز به مبدأ ارائه مدل نوین در مردم‌سالاری دینی در جهان تبدیل شده است افزود: پیامد روند قدرت‌یابی روز افزون جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی و فرآیند رو به رشد بیداری اسلامی و نیز تداوم دومینوی سقوط حکومت‌های استبدادی وابسته به غرب و جایگزینی حکومت‌های مردمی در شمال افریقا و خاورمیانه و نیز جنبش ضدسرمایه‌داری وال‌استریت، منجر به امید مضاعف نسبت به آینده در دوستان انقلاب اسلامی و نگرانی و عصبانیت دشمنان و در رأس آنها امریکایی‌ها وصهیونیست‌های تروریست‌پرور شده است.

هنرمندان استان سمنان همچنین بر ضرورت انتخاب اصلح تاکید کرده و افزوده اند: بر این اساس مهمترین ویژگی‌هایی که در گزینش نمایندگان مجلس نهم لازم است، مورد تأکید قرار گیرد عبارت از ولایت‌مداری، کارآمدی، توجه به مصالح ملی، قانون‌مداری و خردورزی، وابستگی نداشتن به کانون‌های قدرت و ثروت، تبری از فتنه و برخورداری از پشتوانه بالای رأی مردم است.

انتخابات فرصتی دیگر برای تجلی حضور حماسی مردم است



فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در بیانیه ی مشترکی، انتخابات را فرصتی دیگر جهت تجلی حضور حماسی مردم عنوان کردند.

در بخشی از بیانیه مشترک فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، آمده است: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصتی است تا بار دیگر تجلی حضور حماسی مردم انقلابی و متعهد استان سمنان، در معرض شکوفایی و تبلوری تازه قرار گیرد.

این بیانیه می افزاید: بی شک مردم عزیز استان سمنان از همه اقشار، با حضور پرشور و گسترده خود در سی و سومین انتخابات تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی، شعور بی نظیر خویش در عرصه اتحاد، ولایت پذیری، ایمان و تعهد را به منصه ظهور خواهد رساند.

سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان، در این بیانیه، ضمن دعوت همه مردم به حضور پرشکوه و دشمن شکن در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، صراحتاً اعلام می‌نماید "سپاه مانند همیشه، هرگز از فرد خاصی در انتخابات حمایت نمی‌کند، و به انتخاب مردم عزیز با دیده ی احترام می‌نگرد"، در عین حال تبیین نقشه های دشمنان و بصیرت افزایی در جامعه را وظیفه ذاتی خود و هر نیروی انقلابی و متدین می داند.

این بیانیه تاکید دارد: باور سپاه این است که مردم عزیز هم استانی با حضور حداکثری خود در انتخابات و گزینش افراد اصلح، توطئه های دشمنان داخلی و خارجی را نقش بر آب خواهند کرد.

امت بیدار ایران برای ایجاد حماسه ای دیگر آماده است



سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در بیانیه ای به مناسبت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آورده است: امت بیدار دل و هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی پس از خلق اثری ماندگار در یوم الله 22 بهمن، با حضور حماسی خود در راهپیمایی باشکوه این روز، اکنون خود را برای ایجاد حماسه ای دیگر در روز 12 اسفند آماده می نماید.

این بیانیه همچنین می افزاید: اکنون موج عظیم بیداری اسلامی سراسر جهان اسلام را فرا گرفته و مسلمانان رنج کشیده لیبی، بحرین، یمن، تونس، عربستان و ... ندای خواهی و رهایی از یوغ استعمارگران پلید دنیا را سر داده اند و چشم امیدشان به ام القرای اسلام یعنی ایران اسلامی است.

پیشکسوتان جهاد و شهادت (بازنشستگان سپاه و سایر نیروهای مسلح استان سمنان) در پایان گفته است: اعضای این سازمان همراه سایر اقشار ایران اسلامی با حضور در پای صندوق های رای به ندای پیشوا و مقتدای خود لبیک گفته و با رأی خود، ضمن شاد نمودن قلب نازنین حضرت بقیه الله اعظم و نایب و بر حق ایشان امام خامنه ای پاسخ دندان شکنی به یاوه گویان و منحرفین خواهند داد و اطمینان دارند که هر رای آنان تیری است بر قلب سیاه شیطان بزرگ آمریکا و ایادی مزدورش.

انتخابات یک پرچم افتخار در مسیر مردم سالاری دینی است



مجمع امور صنفی شهرستان سمنان با صدور بیانیه ای گفت: بلاشک در 33 سال گذشته انتخابات شاخص و عَلَم کشور جمهوری اسلامی و یک پرچم افتخار در مسیر مردم سالاری دینی بوده و خواهد بود.

این بیانیه می افزاید: در شرایطی که موج عظیم بیداری اسلامی و همگرائی ملت های مسلمان و در مقابل، ضعف و شکست های پی در پی نظام سلطه و حکام وابسته آنها در منطقه، لحظه های حساس و سرنوشت سازی را برای دنیای اسلام و تاریخ بشریت پیش رو نهاده است، گذر موفق از این پیچ بزرگ تاریخی، بیش از پیش نیازمند تلاش، از خودگذشتگی و بصیرت ایران اسلامی به عنوان بیرق دار و الگوی این حرکت اسلامی است.