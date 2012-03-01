مبارزه با معضل مواد مخدر نیازمند عزمی جدی و بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال سیاح ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز بکار پنجمین همایش سراسری اعتیاد در زاهدان اظهار داشت: این اقدامات باعث شده تا میزان کشفیات در سیستان و بلوچستان امسال در مقایسه با سال گذشته 45 درصد افزایش یابد.

وی همچنین از افتتاح دو مرکز ترک اعتیاد تا دو ماه آینده در زاهدان و ایرانشهر خبر داد و ابراز امیدواری کرد با افتتاح این مراکز و دوره های مختلف مشاوره و آموزش ترک اعتیاد زمینه کاهش ابتلا به مصرف مواد مخدر و درمان مبتلایان بیش از پیش فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این همایش بیان داشت: اعتیاد یک معضل جهانی است که همه کشورها بخصوص کشورهای همجوار مراکز بزرگ تولید کننده مواد مخدر را متحمل صرف هزینه های فراوانی کرده است.

منصور شکیبا دو کانون اصلی تولید مواد مخدر را آمریکای مرکزی و افغانستان بیان کرد و افزود: همجواری استان سیستان و بلوچستان با کشور افغانستان که 61 درصد مواد مخدر دنیا را تولید می کند نیز معضلات فراوانی برای استان بوجود آورده که از آن جمله تقدیم چهار هزار شهید در عرصه مبارزه با مواد مخدر بوده است.

وی گفت: برای پیشگیری و درمان مبتلایان به اعتیاد 23 مرکز ترک اعتیاد با سم زدایی، روان درمانی و مشاوره، هر ماه به بیش از پنج هزار معتاد خدمات درمانی ارائه می کنند که قرار است با برنامه ریزی مدون و تبیین شده در طی چهار سال با افزایش مراکز درمانی و ارتقای کیفیت درمان میزان ابتلا به مصرف مواد مخدر را در استان کاهش دهیم.

فیروزه جعفری مدیرکل دفتر سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت نیز در این همایش برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی بر پایه نمایشگاه ها و راه اندازی شبکه هشدار سریع را از جمله اقدامات اداره سوء مصرف مواد وزارت بهداشت عنوان کرد و بیان داشت: برای پیشگیری از ابتلا به اعتیاد، تفاهم نامه های همکاری مشترک میان آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی امضا شده که در قالب آن پیشگیری از مصرف مواد مخدر به دانش آموزان آموزش داده می شود.

از میان 350 مقاله رسیده به دبیرخانه این همایش، 150 مقاله بصورت پوستر و سخنرانی ارائه شد که 20 مقاله برگزیده در مجله رفتارهای پرخطر و اعتیاد چاپ می شود.