مسئول جدید راه و شهرسازی رینگ چهارم ترافیک را مورد توجه قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال‌الدین صمصام شریعت ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع مدیرکل راه و ترابری استان و معارفه مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه فردا روزی است که شمیم خوش بهمن‌ماه را که ورود حضرت امام خمینی (ره) است، یادآوری می‌شود، تصریح کرد: فردا پیروزی انقلاب اسلامی را یادآوری می‌کند که در امتداد آن انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم که روز بسیار مقدس و مبارکی است.

وی ادامه داد: اداره راه و شهرسازی استان اصفهان نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده در طرح‌های عمرانی استان دارد.

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه شاهد اقدامات و تلاش‌های بی‌شمار مدیر راه و ترابری استان اصفهان بوده‌ام، اظهار داشت: جا دارد در این مراسم از وی به دلیل زحماتی که در این چند ساله در استان متحمل شده‌ تشکر و قدردانی کنم.

وی از مدیرکل جدید اداره کل راه و شهرسازی سخن گفت و افزود: وی از مدیران خوشنام استان است که با توجه به حجم کاری بالا در زمینه مسکن، مسائل راه و ترابری نیز به کارهای وی اضافه شده است.

صمصام شریعت از مسئولان خواستار همیاری در زمینه اعتبارات استانی شد و اضافه کرد: باید اقداماتی در زمینه طرح‌های در دست اقدام استان از قبیل قطار سریع‌السیر اصفهان- تهران و بحث رینگ چهارم کلانشهر اصفهان که برای این استان بسیار با اهمیت است هر چه سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: با توجه به فعالیت‌های انجام گرفته در استان اصفهان باید در زمینه تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی حمایت لازم صورت گیرد.

