بارشها در لرستان کاهش یافت/ پیشرفت 85 درصدی سد ایوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امید سیفی در این رابطه اظهار داشت: متوسط بارش لرستان از مهرماه سالجاری تا کنون 209 میلی متر بوده است.

وی ادامه داد: میزان بارشها در سالجاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3.4 درصد کاهش و نسبت به میانگین دراز مدت 36.6 درصد کاهش را نشان می دهد.

کمترین بارشها در پلدختر بوده است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان تصریح کرد: حداقل بارندگی در ایستگاههای هواشناسی مبنای استان در فاصله زمانی مهر ماه تاکنون مربوط به پلدختر به میزان 122 میلی متر بودع است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 27.2 درصد کاهش و نسبت به متوسط طول دوره آماری 55.1 درصد کاهش یافته است.

سیفی یادآور شد: همچنین حداکثر بارندگی در این فاصله زمانی مربوط به ایستگاه کشور به میزان 367.5 میلی متر بوده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 1.6 درصد کاهش و نسبت به متوسط طول دوره آماری 44.4 درصد کاهش یافته است.

پیشرفت 85 درصدی سد ایوشان

بنابر این گزارش سد ایوشان واقع در 57 کیلومتری خرم آباد با پیشرفت فیزیکی 85 درصد آماده آبگیری است.

علی امید سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: سد ایوشان با هدف تأمین آب کشاورزی مطمئن برای اراضی دیم و مستعد پایاب دشت ایوشان به 4300 هکتار و کنترل سیلاب و اهداف توریستی احداث شده است.

وی بیان داشت: سد ایوشان از نوع خاکی سنگریزه ای با هسته رسی به طول تاج 642 متر، عرض تاج 8 متر، ارتفاع سد از پی 70 متر و حجم مخزن 52 میلیون متر مکعب است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان سال شروع طرح را سال 83 عنوان کرد و بیان داشت: این شد در سال 91مشروط به اختصاص اعتبار کافی ساخت سد به طور کامل به پایان می رسد.

سیفی ادامه داد: اجرای این طرح باعث اشتغالزایی 2000 نفر و منشأ تحولات خوب اقتصادی در منطقه می شود.