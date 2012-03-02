حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقی که پیش از دیدار ایران و قطر رخ داد و به همراه پیشکسوتان ورزشگاه آزادی را ترک کرد، گفت: به دعوت فدراسیون فوتبال بسیاری از ما پیشکسوتان پس از سال‌ها به ورزشگاه آزادی آمدیم که قبل از آن در آکادمی فوتبال از ما پذیرایی شد اما اتفاقی در ورزشگاه افتاد باعث شد با ناراحتی ورزشگاه را ترک کنیم.

وی با بیان اینکه وقتی میهمانی دعوت می‌شود قطعا هماهنگی برای جایگاهش صورت می‌گیرد، افزود: در ابتدا در قسمتی از VIP مستقر شدیم، من برای چند لحظه به خاطر کارشخصی جایگاه را ترک کردم و وقتی برگشتم دیدم دوستان ناراحت هستند. علت را جویا شدم که گفتند، ماموران به آنها اعلام کرده‌اند اینجا جای خارجی‌هاست، بلند شده و به جایی دیگر بروید و به خاطر این مسئله تصمیم گرفتیم ورزشگاه را ترک کنیم.

پیشکسوت فوتبال اضافه کرد: گرچه مسئولان حراست از ما خواستند برگردیم اما دیدیم اینجا دیگر جای ما نیست. به خاطر این بی احترامی هدایایی که به ما داده بودند را برگرداندیم و این رفت و آمدها باعث شد حتی بازی را هم نبینیم. ما به احترام دعوت مسئولان آمده بودیم و انتظار چنین برخوردی را نداشتیم.

وی اینکه در اتاق شیشه‌ای بشینیم یا جایگاه ویژه را بی اهمیت خواند و تاکید کرد: قطعا اتاق شیشه‌ای برای میهمانان خارجی است، اگر فردی سفیر کشوری است به آنجا می‌رود اما آیا کارمندان یا مسئولان خارجی دیگر شان و ارزش بالاتری از پیشکسوتانی دارند که سال‌ها برای فوتبال ایران زحمت کشیده‌اند؟ ضمن اینکه بعضی از اشخاص مختلفی که نه ورزشی بودند نه شناخته شده و یا سن و سال‌شان هم کم بود کنار ما جلوتر یا بالاتر از ما نشسته بودند اما متاسفانه از ما خواستند جای‌مان را ترک کنیم.

کلانی خاطرنشان کرد: در ورزشگاه‌های کشورهای صاحب فوتبال جایگاهی برای پیشکسوتان وجود دارد اما در ایران شاهد چنین مسئله‌ای نیستیم. امیدواریم این اتفاق ختم به خیر شود و عاملی باشد تا در ورزشگاه آزادی جایگاهی برای پیشکسوتان در نظر بگیرند. من شنیده‌ام حسن روشن هم چند هفته پیش برای نشستن در جایگاه باتوم خورده است. باید به افرادی که مسئول حراست هستند آموزش داد، مسئله بنده یا روشن نیست بلکه باید احترام‌ها حفظ شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با ابراز خوشحالی از استقبالی که بازیکنان تیم ایران از دژآگه داشتند، افزود: همدلی و یکی شدن بازیکنان تیم ایران مهمترین عامل موفقیت در مرحله حساس بعدی است. اگر تیم ایران از لحاظ فنی و روحی روانی یک دست شود، می‌تواند در مرحله بعد هم موفق ظاهر شده و حیثیت خدشه دار شده فوتبال ایران را جبران و از اعتبار فوتبال کشورمان در آسیا بار دیگر به بهترین شکل دفاع کنند.

ستاره فوتبال کشورمان در دهه 50 اضافه کرد: بازی با قطر تشریفاتی بود و آنطور که شنیدم در این بازی که برای قطری‌ها اهمیت داشت، بازیکنان با ملایمت رفتار می‌کردند اما همین بازی هم می‌تواند درس بزرگی برای آنها و کادر فنی باشد تا در مسابقات حساس آینده اشتباهات این چنینی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه تحت هر شرایطی با حضور مربی خارجی مخالف است، افزود: کی‌روش دیسیپلین، نظم و اعتماد به نفس را به تیم ایران بازگردانده است، ما هم امیدواریم تیم ایران با این مربی به جام جهانی صعود کند فوتبال ایران استعدادهای بسیاری دارد و آنها می‌توانند در سایه آرامش، آسایش و حمایت از سوی مسئولان موفقیت‌های بزرگی را رقم بزنند.

کلانی در پایان با بیان اینکه شنیده‌ام کی‌روش به خاطر اتوبوس تیم ملی قهر کرده، گفت: امکاناتی که امروز در اختیار این مربی گذاشته‌اند در دوره‌های گذشته در اختیار مربیان ایران گذاشته نشده و یا نتوانسته‌اند آنها را فراهم کنند. ایشان باید یک مقدار کوتاه بیاید، درست است نازش خریدار دارد ولی باید به او بگویند که فدراسیون فوتبال تمام توانش را برای حمایت از کادر فنی و تیم ملی به کار بسته است. ما از قدیم مهمان نواز بوده‌ و مرغ همسایه برای ما غاز است. همچنین خارجی پسند بوده و هستیم.