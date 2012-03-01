حضور در انتخابات تکلیف ملی و الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارع بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران به عنوان سردمدار و الگوی بیداری اسلامی در سطح جهان شناخته می‌شود و هر رای مردم ایران در انتخابات مهر تائیدی بر سیاست‌های جهانی و اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: شرکت در انتخابات و انتخاب فردی اصلح به عنوان نماینده مجلس تکلیف و حق است. حضور در انتخابات تکلیف الهی و تکلیف ملی است زیرا به فرموده حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی حفظ نظام از اوجب واجبات است.

معاون استاندار بوشهر اضافه کرد: با توجه به اینکه همه اقشار جامعه باید برای دفاع از استقلال و آزادی خود و پشتیبانی از دولت و حاکمیت و برای حمایت از دستاوردهای ملی به مانند انرژی هسته‌ای و دیگر علوم جدید در دنیا که در این جهاد علمی شهدای گرانقدری را فدا کرده‌اند در انتخابات شرکت کنند، انتخابات یک تکلیف ملی است.

وی افزود: ملت ایران در 12 اسفند حضوری چشمگیر در انتخابات خواهند داشت و با حضور خود در انتخابات به فرموده مقام معظم رهبری ضربه سنگین دیگری بر پیکره استکبار جهانی وارد خواهند کرد.

زارع شرکت در انتخابات را یک حق برای همه خواند و گفت: هر کسی می‌تواند با حضور در انتخابات نظر و رای خود را اعلام کند و در همه تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان مملکتی تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: هر فردی با حضور در انتخابات می‌تواند در همه ابعاد حاکمیت نقش ایفا کند و برای آینده خود، خانواده و جامعه حق شرکت در انتخابات دارد و مردم ایران با انتخاب فردی که پیروی خط ولایت و رهبری است و با اولویت‌هایشان سازگارتر است این نقش را ایفا می‌کنند.

زارع ضمن دعوت از همه اقشار مردم برای حضور در انتخابات اظهار داشت: به عنوان کوچک‌ترین عضو و خادم مردم استان بوشهر به هم استانی‌ها اطمینان می‌دهم در صیانت و امانتداری در آرای آنان توسط مجریان و بازرسان و ناظران نهایت تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.