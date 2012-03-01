بهترین شرایط حضور مردم شیراز در انتخابات فراهم است

جواد زرین کلاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت انتخابات در شهرستان شیراز افزود: تمامی امکانات و تسهیلات برای حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شیراز فراهم شده است.

وی ادامه داد: 10 هزار نفر از ساعات اولیه صبح فردا کار اجرایی را در شیراز آغاز خواهند کرد.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه تعرفه های انتخاباتی نیز به صورت کامل آماده شده است یادآور شد: ساعات اولیه صبح، تعرفه ها به شعب اخذ رای ارسال خواهد شد و در هر زمان که این تعرفه ها تمام شده به سرعت تعرفه های جدید به شعب ارسال می شود.

زرین کلاه تصریح کرد: امکانات کامل در 540 صندوق اخذ رای در شهرستان شیراز فراهم شده که مردم بتوانند به راحتی تمام از ساعت هشت صبح فردا برای ارایه آرای خود به 471صندوق ثابت و 69 صندوق سیار مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم شیراز با بصیرت خود شکست تلخی را به دشمنان انقلاب تحمیل می کنند یادآور شد: حضور مردم شیراز در تمامی مباحث انقلاب چشم گیر بوده و به طور حتم فردا نیز شاهد خلق حماسه ای دیگر از جنس مردم شهرستان شیراز خواهیم بود.