435هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد واجد شرایط رای دادن هستند

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 643 شعبه اخذ رای در کهگیلویه و بویراحمد کار جمع آوری آرای واجدین شرایط اخذ رای را برعهده دارند.

وی بیان کرد: با توجه به پراکندگی و گستردگی روستاها حدود 55 درصد صندوقهای اخذ رای در این استان سیار است.

رهنما تعداد برگزارکنندگان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان را 15 هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی تدابیر لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه اندیشیده شده است.

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: بر روی هر صندوق اخذ رای پنج نفر از معتمدان محلی مورد وثوق اهالی آن منطقه، روستا و یا بخش به‌همراه سایر نمایندگان نامزدها، اعضای هیئتهای اجرایی و بازرسان وزارت کشور و ناظران شورای نگهبان حضور دارند.

رهنما تصریح کرد: در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، کهگیلویه و بویراحمد همانند گذشته رتبه نخست حضور و مشارکت مردمی را در کشور از آن خود می کند.