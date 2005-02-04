قهرماني صنام درجام برتر تهران

به گزارش خبرنگار" مهر" از آنجا كه اين دو تيم به مسابقه فينال جام برتر تهران راه يافته بودند مقرر شد تا نتيجه بازي هفته هفتم ليگ برتر بين اين دو تيم براي جام برتر تهران هم منظورشود كه با اين وصف تيم صنام قهرماني را از آن خود كرد.

در اين بازي از همان ابتدا صنامي ها با ارايه يك بازي روان و هماهنگ درحمله و دفاع منسجم و سنگين در دفاع برتري خود را بر صبا باتري كه بيشتر متكي به دو بازيكن آمريكايي يعني " اندره پيتس" و " لورنزوهال" بود تحميل كردند.

درتيم صنام " ويتاري مارش" و " كلوين وارنر" بازيكنان آمريكايي اين تيم روز خوبي داشتند اما بازي بسيار خوب آيدين كبير ، صمد نيكخواه و سعيد تابش نيا نيز در موفقيت اين تيم كاملا مشهود بود به اين ترتيب صنام در كواتر اول و دوم به ترتيب با نتايج 26 بر 20 و 51 بر 49 از صباباتري پيش بود در حاليكه در پايان نيمه اول " اندره پيتس به تنهايي از مجموع 49 امتياز تيمش 21 امتياز كسب كرده بود . در كوارتر سوم كه گويا " پيتس به جهت خستگي قابليتهاي نيمه اول رانداشت اختلاف صنام بيشتر شد و 84 بر 76 از حريف پيش افتاد اما دركوارتر چهارم اگرچه برتري صنام ادامه داشت اما 12/4 دقيقه به پايان يك فول روي كامراني و سپس تكنيكال فول هاشمي سرمربي صنام ، صبا را صاحب چهار پرتاب آزاد و مالكيت توپ كرد كه گل شدن سه پرتاب آزاد باعث تساوي 88 دو تيم شد و بازي حساسيت بيشتري پيدا كرد و دو امتياز هنر دوست 90 بر 88 را براي اولين بار در بازي به نفع صبا باتري به ارمغان آورد كه دو امتياز تابش نيا در 90 دو تيم را برابركرد و دو امتيا پتيس 92 بر90 صبا را پيش انداخت و دو امتياز مارش ، صنام را نيزبه 92 رساند كه دو پرتاب آزاد آيدين كبير صنام را به 94 مقابل 92 صبا باتري رساند در اين زمان اشتباه " لورنروهال " كه به جهت تصاحب توپ هنر دوست آنرا از دست داد ويتاري مارش را 18 ثانيه به پايان صاحب توپ كرد كه فول روي او دو پرتاب آزاد را برايش بهمراه داشت و به ثمر رسيدن يك پرتاب نتيجه 95 بر 92 براي صنام و در فرصت باقيمانده آندره و پيتس دوبار سبد صنام را از پشت خط سه امتيازي مورد هدف قرارداد كه به ثمر نرسيدن توپ ، شكست را براي صبا باتري بهمراه داشت.

در ساير ديدارها فرش مشهد 103 بر 98 مهرام را برد، نگار سنگ شهركرد 99 بر 97 مقابل راه آهن شكست خورد، شهرداري گرگان 73 بر 79 مقابل پيكان مغلوب شد، ذوب آهن 66 بر 58 پتروشيمي ماهشهر را از پيش رو برداشت ، پگاه فارس مقابل پيام ارتباطات اصفهان 88 بر 79 شكست خورد، پگاه همدان 106 بر80 دخانيات را مغلوب كرد و شهيد قندي گنبد 71 بر 58 مقابل گلين ماكارون شكست را پذيرا شد.