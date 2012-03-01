محدوده تمامی شعب اخذ رای در سراسر استان خراسان شمالی پاکسازی شد

سید کریم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی روزهای گذشته بسیاری از خیابانها و مراکز عمومی شهر و مناطقی که از سوی شهرداری مشخص شده بود، به الصاق عکس نامزدهای انتخاباتی و اطلاعیه های آنان اختصاص یافته بود که دستور پاکسازی این مراکز صادرشد.

وی گفت: بر اساس قانون انتخابات، محدوده شعب اخذ رای باید عاری از نصب هرگونه پوستر، بنر و یا پلاکارد تبلیغات انتخاباتی مربوط به نامزدهای انتخابات باشد.

وی گفت: عوامل ستادهای تبلیغات انتخابات نامزدهای مجلس نهم، در امحاء و جمع آوری پوسترها و سایر آثار تبلیغات تلاش های لازم را داشته اند.

سجادی با تاکید بر برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه تصریح کرد: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمعه 12 اسفند، دشمنان نظام اسلامی را بیش از پیش نا امید و مایوس و دوستان انقلاب و نظام اسلامی، در سراسر جهان را امیدوار و ایستادگی و استقامت آنان را در مبارزه با ظلم و استکبار دو چندان خواهد کرد.

نهمین دوره انتخابات مجلس هم‌زمان با سراسر کشور فردا جمعه 12 اسفند ماه در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

استان خراسان شمالی با جمعیت 843 هزار نفر، 559 هزار و 700 نفر واجد شرایط رای دادن دارد.