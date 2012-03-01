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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۴

برزگر:

آثار تاریخی کشور با استفاده از علم مواد حفظ می شود

آثار تاریخی کشور با استفاده از علم مواد حفظ می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگ و گردشگری کشور بر استفاده از دانش روز و علم مواد در مرمت و بازسازی آثار تاریخی تاکید کرد و آن را در حفظ هویت تاریخی فرهنگی کشور تاثیر گذار برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش علم مواد و حفاظت آثار تاریخی  با حضور محمدرضا برزگررئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علی اصغر توفیق رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور و تنی چند از مسئولان در مشکین دشت کرج برگزار شد.

در این همایش مقالات علمی شرکت کنندگان ارائه شد و از مجموعه پژوهشگاه بازدید به عمل آمد.

همچنین در حاشیه این همایش بین پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی ایران تفاهم نامه همکاری به امضاء رسید.

محمدرضا برزگر در این همایش بر حفظ هویت تاریخی با استفاده از دانش نوین تاکید کرد و اظهار داشت: امروز ما از علم مواد برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی خود استفاده می کنیم.
 
وی با بیان اینکه همه به دنبال حفظ هویت و تلاش برای حفظ آن هستند، جامعه بی هویت را جامعه ای سردرگم توصیف و تصریح کرد: بسیاری از جوامع با استفاده از ابزارهای مختلف هویت سازی می­کنند، در حالیکه کشور ما با برخورداری از آثار تاریخی فراوان دارای یک هویت تاریخی و فرهنگی اصیل است.
 
برزگر افزود: برای حفاظت از آثار باستانی باید با دانش روز همگام شویم و آنچه که از نیاکانمان به ارث رسیده را حفظ کنیم.
 
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور ارتباط متقابل بین پژوهشگاهها را در حفظ هویت تاریخی موثر دانست و گفت: با برقراری ارتباط متقابل بین یافته های علمی و آنچه از گذشتگان به جای مانده است در حفظ هویت تاریخی خود بکوشیم.
 
کد مطلب 1548345

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