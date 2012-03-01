آثار تاریخی کشور با استفاده از علم مواد حفظ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش علم مواد و حفاظت آثار تاریخی با حضور محمدرضا برزگررئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علی اصغر توفیق رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور و تنی چند از مسئولان در مشکین دشت کرج برگزار شد.



در این همایش مقالات علمی شرکت کنندگان ارائه شد و از مجموعه پژوهشگاه بازدید به عمل آمد.

همچنین در حاشیه این همایش بین پژوهشگاه مواد و انرژی و موزه ملی ایران تفاهم نامه همکاری به امضاء رسید.



محمدرضا برزگر در این همایش بر حفظ هویت تاریخی با استفاده از دانش نوین تاکید کرد و اظهار داشت: امروز ما از علم مواد برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی خود استفاده می کنیم.



وی با بیان اینکه همه به دنبال حفظ هویت و تلاش برای حفظ آن هستند، جامعه بی هویت را جامعه ای سردرگم توصیف و تصریح کرد: بسیاری از جوامع با استفاده از ابزارهای مختلف هویت سازی می­کنند، در حالیکه کشور ما با برخورداری از آثار تاریخی فراوان دارای یک هویت تاریخی و فرهنگی اصیل است.



برزگر افزود: برای حفاظت از آثار باستانی باید با دانش روز همگام شویم و آنچه که از نیاکانمان به ارث رسیده را حفظ کنیم.



رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور ارتباط متقابل بین پژوهشگاهها را در حفظ هویت تاریخی موثر دانست و گفت: با برقراری ارتباط متقابل بین یافته های علمی و آنچه از گذشتگان به جای مانده است در حفظ هویت تاریخی خود بکوشیم.

