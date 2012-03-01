صندوق های اخذ رای به مناطق صعب العبور خراسان شمالی ارسال شد

ابوالحسن وحیدی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: صندوق های اخذ رای ویژه مناطق روستاهای صعب العبور عصرامروز پنچشنبه ارسال شد.

وی افزود: ماده 61 و 62 آیین نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به فرمانداران و بخشداران اجازه می دهد تا امکانات رای گیری در مناطق روستایی دور افتاده و صعب العبور را یک روز قبل از اخذ رای به مناطق مورد نظر ارسال و نسبت به استقرار وسایل و لوازم انتخابات در شعب اخذ رای اقدام کنند.

وحیدی گفت: تمامی دستگاه ها و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به انتخابات مورد آزمایش نهایی قرار گرفته اند و کوچکترین مشکلی برای رای گیری وجود ندارد.

وی اظهار داشت: مقدمات کار در شعب اخذ رای مدارس و سازمان های دولتی آماده شده است و روز جمعه با انتقال صندوق های رای به مکان های مورد نظر، کار رای گیری آغاز خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی بیان کرد: علاوه بر مسائل داخلی کشور سرنوشت این انتخابات و مشارکت مردم در آن از نظر جهانی و منطقه ای بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: در حال حاضر کشور ما به عنوان الگویی برای کشورهای منطقه محسوب می شود و میزان مشارکت مردم در این انتخابات به مثابه مهر تاییدی بر الگو بودن نظام جمهوری اسلامی ایران است.

24 نامزد انتخابات در خراسان شمالی، برای کسسب 4 کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در لیست نامزدهای انتخاباتی این استان قراردارند.