بازیکنان فجر سپاسی شیراز صبح فردا در حرم شاه چراغ(ع) رای می دهند

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور جوانان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: جوانان فجر شهید سپاسی نیز در کنار مردم استان فارس فردا در خلق حماسه ای عظیم شرکت خواهند کرد و وظیفه خود را انجام می دهند.

وی یادآور شد: حضور در انتخابات وظیفه فردی و ملی است زیرا باید در آینده کشور تاثیر گذار باشیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اینکه حضور جوانان استان فارس چشم گیر خواهد بود تاکید کرد: 35 درصد از جمعیت استان را جوانان تشکیل می دهند و به طور یقین این گروه از ساعات اولیه فردا در پای صندوق های رای حاضر خواهند شد.

یاوری با بیان اینکه انتخاب نماینده اصلح باعث پیشرفت و توسعه می شود تصریح کرد: افرادی به عنوان نماینده انتخاب شوند که به فکر جوانان و توسعه استان باشد زیرا جوانان آینده سازان انقلاب و کشور هستند.

وی ادامه داد: حضور در انتخابات و انتخاب نماینده اصلح باعث خواهد شد که روند روبه رشد کشور همچنان ادامه داشته باشد و پاسخی محکم به یاوه گویی های دشمنان انقلاب داده شود.