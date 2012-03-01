به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر از چهار حوزه انتخابیه تشکیل شده است که پیش از این در سه حوزه انتخابیه شش کاندیدا و در یک حوزه انتخابیه نیز هفت کاندیدا تائید صلاحیت شده بودند.

فرماندار شهرستان دشتی عصر پنجشنبه با اعلام خبر انصراف یکی از نامزدهای انتخاباتی در حوزه دشتی و تنگستان اظهار داشت: هفت نفر برای شرکت در انتخابات در حوزه دشتی و تنگستان تائید شده بودند که با انصراف یکی از آن‌ها فردا شاهد رقابت شش نفر در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان خواهیم بود.

سید علی هاشمی با رد تایید صلاحیت کاندید جدید در دشتی و تنگستان یادآور شد: مردم در 12 اسفندماه که روز جمعه و متعلق با امام زمان(عج) است به قصد قربت و با وضو در شعب اخذ رأی حاضر و رمز استقلال، توانمندی، غیرت و اقتدار به دنیا می‌آموزند.

بنابراین با در نظر گرفتن کاهش یکی از کاندیداهای حوزه دشتی و تنگستان، در هر یک از حوزه‌های انتخابیه استان بوشهر شش نفر برای تصاحب یک کرسی از مجلس شورای اسلامی رقابت خواهند کرد.

با توجه به تعداد کم کاندیداها در هر حوزه، نیاز به اخذ 25 درصد آرا و وجود رقابت اصلی بین دو یا سه کاندیدا در هر حوزه انتخابیه، احتمال به دور دوم کشیده‌شدن انتخابات در این حوزه‌ها کم است.

حوزه های انتخابیه استان بوشهر شامل حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان، حوزه انتخابیه دشتستان، حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم و حوزه انتخابیه جنوب استان شامل شهرستان‌های کنگان، دیر و جم می‌باشد.

45 نفر برای حضور در انتخابات استان بوشهر نامزد شده بودند که پس از استعفای تعدادی از کاندیداها و رد صلاحیت برخی دیگر، 24 نفر برای رقابت در بدست‌آوردن چهار کرسی بهارستان با هم به رقابت می‌پردازند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا در سراسر کشور برگزار می‌شود.