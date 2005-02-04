راي ملت عراق نفي آمريكا بود// رئيس جمهور آينده بايد براي اقتصاد، معيشت و حل مشكل بيكاري برنامه‌ داشته باشد // نمايندگان مجلس به وعده هايشان عمل كنند

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" آيت ‌الله جنتي درخطبه‌ هاي نمازجمعه اين هفته تهران، انتخابات رياست جمهوري را سرنوشت‌ ساز دانست وگفت : همه امور مملكت در دست قوه مجريه است واگراحيانا ناهماهنگ باشد براي همه مشكل ايجاد مي‌ كندواگر هماهنگ باشد زمينه كار بيشتر فراهم مي‌شود و از اين نظر با دو قوه ديگر قابل قياس نيست .

آيت الله جنتي تقوا را از شرايط رياست جمهوري در اصل 115 قانون اساسي برشمرد و گفت:‌ تقوا بيش از يك ايمان معمولي و ساده است. بدون تقوا نمي‌توان اين مسووليت سنگين را به دست كسي سپرد. مردم كه راي مي‌دهند توقع دارند مشكلاتشان حل شود و رييس جمهور نه معجزه بلكه بايد قدرت و مديريت داشته باشد كه در حد ممكن اين خواسته‌ها را تامين كند

وي با بيان اينكه رئيس جمهوري آينده بايد خط قرمزها را بداند و درمسايل هسته‌ اي نيز كوتاه نيايد، گفت: رييس جمهور بايد براي مقابله با دشمنان خارجي و مشكلات احتمالي داخلي توان مديريت را داشته باشد

امام جمعه تهران با تاكيد بر اينكه ولايت فقيه خط قرمز نظام است ، گفت:‌ تسليم ظاهري به ولايت فقيه به درد نمي‌خورد بلكه رئيس جمهوري اسلامي بايد تسليم رهبري ولي فقيه بوده و به اين دقيقاً معتقد باشد

دبير شوراي نگهبان گفت: كسي كه مي‌خواهد رئيس جمهور شود بايد براي اقتصاد، معيشت مردم و حل مشكل بيكاري طرح و برنامه‌ داشته باشد تا بتواند به خواسته‌هاي مردم در حد ممكن پاسخ دهد

وي در ادامه با اشاره به بازديد اعضاي شوراي نگهبان از تجهيزات هسته‌اي اصفهان گفت: در اين بازديد متوجه شديم كه چگونه جوانان متدين و خلاق با كمترين امكانات و در فرصتي كوتاه در بخش انرژي آنچنان پيشرفت كردند كه دنيا را به هراس افكندند و آمريكا را پريشان كردند

آيت الله جنتي با اشاره به مذاكرات هسته‌ اي ايران با اروپا گفت: طرف‌هاي ما اول مصلحت خود را در نظر مي‌ گيرند و بعد مصلحت آمريكا را؛ شايد آب ‌نباتي هم به ما بدهند تا دهان ما را شيرين كنند. ما خيلي به اين مذاكرات اميدي نداريم. حفظ چرخه سوخت حرف اول ماست و هر كس بخواهد خلاف اين حرف بزند مردم مقابلش مي ‌ايستند

خطيب جمعه تهران با تاكيدبراينكه ايران هيچگاه به سوي توليد سلاح هسته‌اي نخواهد رفت گفت: آنها اين موضوع را بهانه كردند تا اين حركت پيشرو را از جوانان ما بگيرند و اينك جاي گريه دارد كه حالا كه اين حركت در حال به ثمر رسيدن است آنرا متوقف كرده‌اند

وي افزود: اميدواريم با عنايت امام زمان(عج) اين حركت جوانان ايران اسلامي با رفع موانع در رسيدن به توانمندي هسته‌اي به ثمر برسد و مردم ايران جشن اين دستاورد را برپا كنند

وي گفت : هم از ناحيه آمريكا و هم از ناحيه انگليسي‌ها تهديد مي‌شويم، انگليس پدر شيطان بزرگ است و در روباه ‌صفتي حرف اول را مي‌زند. بايد مراقب حيله‌هاي انگليس باشيم. هم هيات مذاكره كننده بايد حواسشان جمع باشد هم مردم و مسوولان

به گزارش مهرخطيب جمعه تهران با اشاره به سخنان اخير بوش گفت : آمريكا نفهميده كه هر قدر مردم را تهديد كند، آنها بيشتر به پيش مي‌روند. مردم ما عقب ‌نشيني نمي ‌كنند. آنها از شهيد دادن ضرر نمي‌ كنند

وي در ادامه با استقبال از نتايج انتخابات مجمع ملي عراق ،هر راي مردم اين كشوررا به معني تاكيد برخروج سريعتر آمريكا از عراق دانست و گفت: براساس گزارشات تاكنون 70 درصد آراء به نفع طرفداران آيت الله سيستاني است و به معني نفي آمريكا توسط مردم عراق است

امام جمعه موقت تهران با تبريك پيروزي مردم در انتخابات عراق برخروج آمريكا ازاين كشورتاكيدكرد وگفت: مردم عراق بايد بدانند كه آمريكا از كشورشان خارج نمي شوند بلكه بايد آمريكا را از عراق بيرون كرد

دبير شوراي نگهبان نتايج انتخابات عراق را "نه" بزرگي به ‌آمريكا دانست و افزود: انتخابات عراق نشانه همبستگي و انسجام مردم اين كشور بود. بايد عادلانه به خواسته‌هاي اين مردم رسيدگي شود

امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نيزبا تبريك دهه مبارك فجر، پيروزي انقلاب اسلامي را حادثه ‌اي بي‌سابقه در تاريخ معاصرجهان دانست و گفت: ‌تحليل انقلاب، نيازمند شناخت ددمنشي رژيم سابق و مبارزه آنها با آزادي استقلال، ارزشها، دين، اقتصادي و حريم مردم است چرا كه تا اين مسايل شناخته نشود، عظيمت انقلاب اسلامي مشخص نمي‌شود

گفت: هنگامي مي‌توان بركات انقلاب را تحليل كرد كه رژيم گذشته به خوبي شناخته شود. مرتجع ‌ترين و فاسدترين و ضد مردمي‌ترين نظام‌ها، رژيم طاغوت بود و كساني كه از حقوق بشر دم مي‌زنند با اين رژيم سر سازش و حمايت داشتند

جنتي افزود: اعتماد به نفس، بزرگترين سرمايه‌اي بود كه امام به وسيله‌ انقلاب به مردم القا كرد

جنتي با اشاره به خودكفايي ايران در بسياري از زمينه‌ها، از صدا و سيما بخاطر انعكاس دستاوردهاي انقلاب تشكر كرد

امام جمعه تهران در ادامه به بررسي لايحه بودجه سال آينده در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: نمايندگان بايد به قولي كه به مردم داده‌اند عمل كنند و با توزيع عادلانه بودجه و ثروت، از انحراف‌ها و اسراف‌ها جلوگيري كنند تا خون بودجه‌ براي حفظ حيات كشور به درستي در رگهاي كشور جريان پيدا كند

وي گفت: بودجه را به گونه اي تصويب كنيد كه فردا حتي هنگام نظارت بر مصرف آن هم شرمنده مردم نباشيد

حطيب جمعه تهران در پايان فرا رسيدن ايام محرم را فرصتي دوباره براي بازشناسي عملكرد همه در مقابل حريم دين و ارزش‌ها دانست