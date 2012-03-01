اولین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهر محمدیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در آستانه عید نوروز اولین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا عصر پنجشنبه در مراسمی با حضور حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مسئولان محلی در محل ورزشگاه علی ابن ابیطالب شهر محمدیه عصر روز پنجشنبه افتتاح شد.



این نمایشگاه در 60 غرفه برپا شده و کالاهای مورد نیاز مردم شامل: آجیل و خشکبار، مواد شوینده، مواد پروتئینی، برنج، قند و شکر و شیرینی با 10 الی 20 درصد پایین تر از نرخ های بازار به مردم عرضه می شود.



سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان البرز در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهارداشت: این نمایشگاه به منظور تامینرفاه شهروندان و تسهیل در خرید کالاهای مورد نیاز مردم این شهر برپا شده و قیمتهای آن نیز کمتر از بازار است.



غلامرضا گلوانی گفت: به منظور کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیت بازار در ایام پایانی سال و جلوگیری از تخلف احتمالی اصناف با حضور بازرسان این اداره و مجمع امور صنفی شهرستان البرز به شکایات شهروندان در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی می شود.



این نمایشگاه از امروز تا 17 اسفند ماه به مدت یک هفته برای بازدید شهروندان محمدیه دایر است.

