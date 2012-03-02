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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

در ۱۱ ماه گذشته/

تولیدات فولاد مبارکه 10 درصد رشد داشت

تولیدات فولاد مبارکه 10 درصد رشد داشت

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان از افزایش ۱۰ درصدی تولید فولاد خام این شرکت در ۱۱ ماه گذشته نسبت مدت مشابه پارسال خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سمیعی نژاد اظهار داشت: تمام خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه  در ۱۱ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۳ تا ۲۰ در صد رشد تولید داشته‌اند.

وی افزود: ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم با تولید ۴ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۱۰ تن تختال ۱۰ در صد در این محصول رشد نسبت به سال گذشته داشت و ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته (سبا) نیز با تولید ۶۲۶ هزار ۲۴۹ تن تختال ۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه با تولید چهار میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۶۰ تن کلاف گرم ۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته، اضافه کرد: نورد پیوسته سبا نیز با تولید ۶۲۳ هزار و ۷۲۷ تن کلاف گرم ۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.

وی گفت: تولید ورق سرد نیز در شرکت فولاد مبارکه طی یازده ماهه سال جاری معادل یک میلیون ۲۸۷ هزار و ۲۳۹ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

سمیعی نژاد ادامه داد: تولید ورق قلع اندود نیز در سال جاری به میزان ۹۷ هزار و ۲۹۹ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد داشته است.

وی میزان تولید ورق گالوانیزه در این شرکت را معادل ۱۹۳ هزار و ۶۲۰ تن عنوان کرد و افزود: این واحد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان سه درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1548353

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