تولیدات فولاد مبارکه 10 درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سمیعی نژاد اظهار داشت: تمام خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه در ۱۱ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۳ تا ۲۰ در صد رشد تولید داشته‌اند.

وی افزود: ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم با تولید ۴ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۱۰ تن تختال ۱۰ در صد در این محصول رشد نسبت به سال گذشته داشت و ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته (سبا) نیز با تولید ۶۲۶ هزار ۲۴۹ تن تختال ۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه با تولید چهار میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۶۰ تن کلاف گرم ۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته، اضافه کرد: نورد پیوسته سبا نیز با تولید ۶۲۳ هزار و ۷۲۷ تن کلاف گرم ۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.

وی گفت: تولید ورق سرد نیز در شرکت فولاد مبارکه طی یازده ماهه سال جاری معادل یک میلیون ۲۸۷ هزار و ۲۳۹ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

سمیعی نژاد ادامه داد: تولید ورق قلع اندود نیز در سال جاری به میزان ۹۷ هزار و ۲۹۹ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد داشته است.

وی میزان تولید ورق گالوانیزه در این شرکت را معادل ۱۹۳ هزار و ۶۲۰ تن عنوان کرد و افزود: این واحد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان سه درصد رشد داشته است.